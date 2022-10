Teure Eiszeit: Defizit steigt um 40 000 Euro

Pünktlich an Allerheiligen ist die Bahn frei: Die Gemeindewerke – auf unserem Bild Mitarbeiter Hans Fuchs – öffnen das Eisstadion an der Thanner Straße offiziell am 1. November.

Eisstadion öffnet an Allerheiligen

Die neue Eiszeit kommt, aber sie wird so teuer wie nie: Das Holzkirchner Eisstadion an der Thanner Straße startet pünktlich am 1. November in die gut viermonatige Saison. Trotz hoher Gas- und Stromkosten hat sich die Gemeinde zu einem regulären Betrieb entschlossen – und ist bereit, die Mehrkosten von rund 40 000 Euro zu tragen.

Holzkirchen – Am beliebten Eisstadion wollte der Gemeinderat nicht rütteln. Fast einstimmig beschloss das Gremium vor gut einer Woche, den Betrieb der Sportstätte traditionell an Allerheiligen zu starten (wir berichteten). Dabei ist schon jetzt klar: Die Gemeindewerke, die das Eisstadion im Auftrag des Rathauses betreiben, werden am Ende der Saison im März eine saftige Rechnung präsentieren.

Wie Geschäftsführer Albert Götz auf Anfrage erklärt, dürfte sich das Defizit des Stadionbetriebs auf insgesamt rund 330 000 Euro summieren. Allein 40 000 Euro davon entfallen auf Mehrkosten, die angesichts der zuletzt rasant gestiegenen Gas- und Stromkosten zu erwarten sind. Der Saisonverbrauch für Eisbereitung und Unterhalt liegt bei knapp 290 000 Kilowattstunden (kWh) Strom und Gas.

Eine Menge, die Elisabeth Dasch (SPD) im Gemeinderat veranlasste, das Anfahren des energiehungrigen Stadions infrage zu stellen. Alle anderen Räte waren jedoch nicht bereit, die beliebte Eisfläche zu opfern. Immerhin: Einige Kabinen bleiben geschlossen, die anderen werden etwas weniger beheizt. Laut Götz lassen sich so über die Saison etwa 3000 Euro sparen.

„Wir wollen den Leuten was bieten in unserem Ort“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Anfrage. Deswegen und auch technisch sei es wenig sinnvoll, das Stadion immer dann zu schließen, wenn es draußen zu warm ist und die Eisbereitung zu viel Energie verschlingen würde. „Jede Veränderung der Eiszeiten würde für unsere Vereine ein großes Problem darstellen“, sagt Schmid.

Genutzt wird das Stadion nicht nur von ESC und Eiskunstlaufverein Holzkirchen. Laut Gemeindewerke buchen insgesamt 55 Vereine, Schulen und Verbände regelmäßig Eiszeiten, teilweise kommen sie auch aus Nachbargemeinden. Nur vereinzelt sind in der kommenden Saison noch Termine frei. Private Nutzer zahlen für die Stunde Eiszeit 100 Euro.

Um die Funktionstüchtigkeit des alten Freiluftstadions am Standort Thanner Straße zu sichern, signalisierte der Rathauschef die Bereitschaft, ein größeres Investitionspaket zu schnüren: „Ich habe die Idee, das Stadion für zehn Jahre betriebsfest zu machen.“ Dazu zählt vor allem eine neue Verrohrung, die deutlich über eine Million Euro kosten dürfte.

Laut Schmid stehen noch die Ergebnisse von Probebohrungen aus, um abzuklären, wie tragfähig der Untergrund ist. Eine Einhausung des Stadions, etwa um Energie zu sparen, ist laut Bürgermeister nicht angedacht. Dazu fehle der Platz, zudem sei mit baurechtlichen Schwierigkeiten zu rechnen. Schmid: „Alle Pläne, die es bisher dazu gab, wurden wieder verworfen.“

Die Eintrittspreise für den Publikumslauf bleiben unverändert. Erwachsene zahlen 3,50 Euro (Zehnerkarte 30 Euro), etwas günstiger (zwei Euro) dürfen Kinder, Schüler und Studenten aufs Eis (Zehnerkarte 15 Euro).

Nur samstags und dienstags findet kein Publikumslauf statt, ansonsten ist werktags von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet; freitags auch von 19.45 bis 21.30 Uhr. Sonntags und werktags während der Schulferien (ohne Samstag) ist das Stadion auch von 9.30 bis 11.30 Uhr für Publikumslauf reserviert.

