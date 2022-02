Sprit teuer wie nie: Experte verrät, wann Sparfüchse am günstigsten tanken

Von: Andreas Höger

„Getankt wird nicht weniger als vor einem Jahr“: Josef Killy betreibt die Aral-Stationen in Holzkirchen und Bad Wiessee. © Stefan Schweihofer

Die Spritpreise klettern auf ungeahnte Höhen. Weniger getankt wird aber nicht, stellt Josef Killy fest, der in Holzkirchen und Bad Wiessee eine Aral betreibt. Er verrät, zu welcher Zeit Sprit am günstigsten ist.

Holzkirchen – Tanken ist mittlerweile Glückssache geworden. „Fünf bis sechs Preisänderungen am Tag sind es meistens“, sagt Josef Killy (65). Der Weyarner Unternehmer, der seit 1997 die Aral in Holzkirchen und seit 1998 die Aral in Bad Wiessee betreibt, hat darauf keinen Einfluss mehr. „Das steuern die Konzerne selbst“, sagt Killy. Eine kurze Adhoc-Info an die Kasse – und ruckzuck springt der Preis. „Das sind automatisierte Mechanismen.“

Teure Spritpreise: „Fünf bis sechs Preisänderungen am Tag“

In der Region belauern sich die großen Konzerne. „Wird eine bestimmte Marge unterschritten, fängt einer mit dem Erhöhen an“, sagt der Weyarner. Die Großen, allen voran Shell und Aral, setzen in der Regel die Trends, denen die anderen folgen. Seit drei oder vier Jahren laufe das nach diesem Schema, mit online-gestützter Preispolitik. Killy ist darüber nicht unglücklich: „Das erspart mir, dauernd die Wettbewerber im Blick zu halten.“ Nur wenn er das Gefühl habe, zu teuer zu sein in der Region, „rufe ich auch mal den Bezirksleiter an“.

Teure Spritpreise: Shell und Aral setzen Trends - andere Tankstellen folgen

Tendenziell kennen die Preise zuletzt nur eine Richtung – nach oben. Eine gestern veröffentlichte Studie des Informationsdienstes „Clever Tanken“ belegt, dass bundesweit der Liter E 10 im Januar 2022 stolze 33 Cent mehr kostete als vor einem Jahr; beim Diesel sind es sogar 38 Cent. Extrem verteuert hat sich laut Killy der Diesel-Zusatz AdBlue. „Da waren Lieferketten unterbrochen.“ Ein Taxler habe bei ihm erst 40 Kanister gehamstert.

Teure Spritpreise: Extrem verteuert hat sich Zusatzstoff AdBlue

Hauptursache der Kraftstoff-Verteuerung, da ist sich Killy mit den Experten von „Clever Tanken“ einig, ist der Höhenflug des Ölpreises, der ein Sieben-Jahres-Hoch erreicht hat. Anleger kaufen, weil sie auf wachsende Nachfrage der Weltwirtschaft nach der Pandemie wetten. Das Angebot ist knapp, die Nachfrage robust – und die Konflikte im Jemen und der Ukraine treiben den Preis zusätzlich.

Obendrauf kommt der politische Wille, fossile Energieträger wie Öl mit einer CO2-Steuer zu belegen. 2022 stieg der Preis für eine Tonne von 25 auf 30 Euro. Die fünf Euro Unterschied machen an den Zapfsäulen etwa 1,4 Cent aus (Diesel 1,6 Cent). Und die Entwicklung geht weiter: Bis 2025 dürfte der Benzinpreis aufgrund der CO2-Bepreisung um weitere 15 Cent steigen (Diesel sogar um 17 Cent). Günstiger wird der Sprit also nur noch, wenn der Rohölpreis wieder sinkt.

Trotz hoher Spritpreise: Autofahrer tanken deswegen nicht weniger

Eine Lenkungswirkung entfalten weder die CO2-Steuer noch der hohe Ölpreis, wie Killy berichtet. „Getankt wird nicht weniger als vor einem Jahr“, stellt der Unternehmer fest, „das Verhalten hat sich da wenig geändert.“ Er vermutet, dass sich viele Autofahrer mit dem ständigen Preisanstiegen abgefunden haben „und sich nicht mehr aufregen wollen“. So ist wohl auch zu erklären, dass selbst der teure „Champagner-Sprit“ Ultimate 102 kein Ladenhüter ist. „In Bad Wiessee verkaufe ich davon mehr als in Holzkirchen“, verrät Killy.

Wer gerne auf den Cent schaut, dem rät der 65-Jährige, auf die passende Tageszeit fürs Tanken zu achten. „Das ändert sich auch immer wieder“, sagt Killy und hat einen Tipp parat: Derzeit haben Sparfüchse am frühen Nachmittag (14 bis 16 Uhr) die besten Karten.

Teure Spritpreise: Experte rät - Am besten am frühen Nachmittag tanken

Dass mit Benzin und Diesel langfristig keine guten Geschäfte mehr zu machen sind, das wissen auch die großen Tankstellenbetreiber. Strom treibt immer mehr Autos an. „Und die Konzerne reagieren“, sagt Killy. Spätestens Ende März soll es an der Aral in Holzkirchen vier Ultraschnell-Ladestationen geben. Gezahlt wird direkt an der Säule. „In zehn bis 20 Minuten kann eine Batterie vollgeladen werden“, kündigt Killy an.

