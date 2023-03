Nach 35 Jahren: Thomas Mandl nimmt Abschied von der Volkshochschule - „Nicht reif für die Insel“

Von: Jonas Napiletzki

Der Pfeil zeigt in Richtung Ruhestand: Thomas Mandl geht als vhs-Vorstand von Bord. © Thomas Plettenberg

Thomas Mandl hat 35 Jahre für die Volkshochschule gearbeitet, zuletzt als Vorstand. Nun wechselt er in den Ruhestand - und gibt ein Abschiedsinterview.

Landkreis – Als studierter Theologe und Philosoph hat Thomas Mandl 1988 bei der Volkshochschule im Tegernseer Tal angeheuert. 35 Jahre später verlässt der heute 65-Jährige, zuletzt Vorstand der vhs Oberland, seinen Posten zum 31. März. Vor seinem Ruhestand spricht Mandl mit unserer Zeitung über Erfolge, einen nicht erfüllten Wunsch und seine privaten Pläne.

Herr Mandl, Sie haben Ihr ganzes Berufsleben der vhs gewidmet. War das so geplant?

Thomas Mandl: Es waren glückliche Umstände, dass ich gleich nach dem Studium in Tegernsee anfangen konnte. Auf den ersten Blick wirkt das etwas vhs-fern – aber ich konnte Philosophie-Kurse geben und habe vom Studium sehr profitiert. Denn auch Politik, Soziologie und der Umgang mit Menschen wurden in Studium vermittelt. Sechs Jahre später durfte ich nach Holzkirchen wechseln, ins größte vhs-Zentrum im Landkreis. Wieder ein Glücksfall: Dort hatte ich mehr Möglichkeiten, mich auszuleben. Über all die Jahre war kein Tag wie der andere. Die Herausforderungen und das Team werde ich sehr vermissen.

Schulungen in IT-Bereich stark verändert

In 35 Jahren hat sich sicher viel verändert.

Mandl: Die Digitalisierung hat mich gleich zu Beginn betroffen. Ich war Vorsitzender im vhs-Bezirk Oberbayern und Teil der Internet-Begleitgruppe. Wir haben für den Verband Bayern die erste Internetseite aufgebaut. Mitmachen durfte ich, weil wir in Holzkirchen schon eine Website hatten. Meiner Leidenschaft zur IT bin ich treu geblieben. Webinare hatten wir schon 2016, lange vor der Pandemie. Heute ist das nicht wegzudenken. Aber der Bedarf hat sich in dem Bereich verändert. Früher haben wir das Krankenhaus Agatharied in Word und Excel geschult. Heute geht’s mehr um Fotobearbeitung.

Gab es auch Konstanten in dieser Zeit?

Mandl: Die Kurse sind nach wie vor gelebte Demokratie. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht der Lehrplan. Und die Volkshochschulen sind eine Stätte der Begegnung, in der sich Menschen aus allen Schichten treffen.

Mandl hofft, dass vhs Gmund und Bayrischzell dazustoßen

Warum hören Sie gerade jetzt auf?

Mandl: Ich bin mit 65 noch nicht reif für die Insel (lacht). Aber die Verschmelzung von fünf Volkshochschulen ist jetzt abgeschlossen. Das ist ein guter Zeitpunkt, damit ein anderer neue Akzente setzen und neue Wege gehen kann. Dass die vhs Gmund und die vhs Bayrischzell diesen Weg nicht mitgegangen sind, finde ich schade. Aber ich hoffe, dass sie irgendwann dazustoßen. Meinem Nachfolger stehe ich weiterhin mit Rat zur Seite. Allzu lang wird das aber nicht nötig sein.

Und dann?

Mandl: Ich werde weiter als Dozent Kurse anbieten. In der AWO Miesbach-Tegernsee und im Stadtrat Tegernsee kann ich meine Arbeit intensivieren. Und dann habe ich noch ein kleines Häuschen in Italien mit großem Garten. Langweilig wird’s mir nicht, auch wenn ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe.

Nachfolger Dominik Schmidt „der richtige Mann“

Auf was sind Sie besonders stolz?

Mandl: Ich habe neue Kursformate etabliert, mehr Familienkurse und gut besuchte Länder-Themenabende. Was ich bedaure, ist, dass die vhs Holzkirchen-Otterfing noch kein eigenes Haus hat. Bei der Neugestaltung des Bahnhofs ist das im Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ich das erlebe.

Was wollen Sie Ihrem Nachfolger mitgeben?

Mandl: In der vhs müssen wir Trends nicht nur aufnehmen, sondern auch vorwegnehmen. Wach und neugierig bleiben, ist am wichtigsten. Dominik Schmidt scheint dafür der richtige Mann. Ich wünsche Ihm und der vhs alles Gute.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

