„Tickende Zeitbombe“: Lkw-Fahrer nickt am Steuer ein – Zahlreiche Mängel

Kontrolle auf A8 bei Holzkirchen

Von Katrin Hager schließen

Als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet die Polizei einen Sattelzug und seinen Fahrer, die sie auf der A8 bei Holzkirchen aus dem Verkehr gezogen hat. Der Fahrer war am Steuer eingenickt.

Holzkirchen – Als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet die Polizei einen Sattelzug und seinen Fahrer, der am Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Holzkirchen angehalten wurde. Sowohl Fahrer als auch Fahrzeug waren weit entfernt von Verkehrstauglichkeit.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, wurde sie am Donnerstagmorgen telefonisch über einen Sattelzug auf der A8 informiert, der auffällig in Schlangenlinien in Richtung München fuhr. Der Zeuge schilderte der Polizei, der Fahrer sei am Lenkrad mehrmals eingenickt. Eine Streife hielt den griechischen Sattelzug in Holzkirchen an und unterzog ihn einer umfassenden Kontrolle.

Als erstes fiel den Polizisten auf, dass der griechische Fahrer tatsächlich erheblich übermüdet war. Die Überprüfung des analogen Fahrtenschreibers bestätigte den Eindruck: Ganze 17 Stunden war der Mann ohne nennenswerte Pause am Steuer gesessen.

Bremsscheiben waren angerissen

Abgesehen von den nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten wies der Sattelzug aber noch eine ganze Reihe enormer technischer Mängel auf. Mehrere Bremsscheiben waren angerissen, berichtet die Polizei, sämtliche Beleuchtungseinrichtungen an Zugmaschine sowie Sattelzug funktionierten nur teilweise, die vorschriftsmäßige Höhe des Aufliegers von maximal vier Metern wurde um zehn Zentimeter überschritten, und die Bereifung an der Zugmaschine war mangelhaft. Die Reifen am Anhänger waren sogar bis auf die Karkasse abgefahren.

Auf den Fahrer sowie das Transportunternehmen kommen nun Geldbußen im vierstelligen Bereich zu. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine elfstündige Schlafpause für den Fahrer angeordnet. Erst nach vollständiger Behebung sämtlicher Mängel kann er die seine Fahrt fortsetzen.