Nach Tierelend in Warngau: Veterinäramt Miesbach gibt Einblicke - „Hinweise erfolgen oft sehr spät“

Von: Jonas Napiletzki

Die hier geretteten Hunde und Katzen von einem Hof in Warngau sind nicht der erste Fall von Animal Hoarding im Kreis Miesbach. © Tierschutzverein

Nach dem Fall der 139 beschlagnahmten Katzen und Hunden in Wanrgau gibt das Veterinäramt Einblicke in seine Arbeit. Die Behörde ist auf Hinweise angewiesen.

Landkreis – Das Urteil hat bei Tierschützern für Begeisterung gesorgt: Die Klagen einer Warngauerin, der 139 Hunde und Katzen weggenommen wurden, sind vom Verwaltungsgericht München abgewiesen worden. Weiterhin ungeklärt ist indes die Frage, wie es so weit kommen konnte – und wie viele ähnlich gelagerte Fälle es gibt, die nie aufgedeckt werden.

Eine hohe Dunkelziffer hatte unter anderem Johanna Ecker-Schotte nach dem Urteil angedeutet. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal wies darauf hin, dass der Tierschutz „oft machtlos“ sei.

Tatsächlich räumt das Veterinäramt Miesbach auf Anfrage unserer Zeitung „begrenzt zur Verfügung stehende Kapazitäten“ ein. „Nicht außer Acht gelassen werden sollte aber, dass die Veterinärbehörden insbesondere im Fall von Tierschutzverstößen regelmäßig auf Hinweise angewiesen sind“, macht eine Sprecherin des Landratsamts deutlich. Das Problem: „Insbesondere im näheren Umfeld erfolgen oftmals keine oder erst sehr spät Hinweise.“

„Animal Hoarding“ schon 2019 im Kreis Miesbach vorgekommen

Der Fall in Warngau war trotzdem nicht der einzige in den vergangenen Jahren, der den Behörden bekannt ist. Wie aus einer Antwort des Bayerischen Umweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag hervorgeht, wurden schon im Oktober 2019 insgesamt 22 Tiere im Kreis Miesbach gerettet – ein Fall von sogenanntem „Animal Hoarding“. Das Ministerium versteht unter diesem Begriff „das krankhafte Sammeln und Halten von Tieren, bei denen die Mindestanforderungen an die Haltung und Pflege nicht erfüllt werden“.

Laut der Sprecherin des Landratsamts schritt damals ein Veterinär nach Anzeigen aus dem Umfeld gegen eine sogenannte Heimtierhaltung ein. Jeweils elf Hunde und Katzen waren in diesem Fall offenbar nicht tierschutzkonform zu Hause gehalten worden.

Warum es nur wenige Jahre später erneut zu einem ähnlich gelagerten Fall in noch größerem Ausmaß kommen konnte, ist unklar. „Die genauen Hintergründe, warum eine tierschutzkonforme Tierhaltung im Einzelfall nicht mehr gewährleistet werden kann, sind auch für die Veterinärbehörden oftmals nicht ersichtlich“, sagt die Behördensprecherin.

Wegnahme ist eines der letzten Mittel

Auch, wenn eine möglichst hohe Kontrolldichte angestrebt werde und die Veterinäre Anzeigen sofort nachgehen würden, könne eine ständige Kontrolle aller privater Tierhalter nicht erfolgen. „Zudem sind den Veterinärbehörden nicht zwingend alle privaten Tierhaltungen bekannt.“

Wenn Hinweise eingehen, können die Mitarbeiter Anordnungen und Maßnahmen auf Grundlage des Tierschutzgesetzes treffen, erklärt die Sprecherin. Zu berücksichtigen sei stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. „Eine Wegnahme von Tieren ist dabei eines der einschneidendsten Mittel, welches den Behörden zur Verfügung steht.“

Ziel sei es bei allen Maßnahmen immer, dem Tierschutz im bestmöglichen Umfang Rechnung zu tragen. „Auch war in den letzten Jahren zu beobachten, dass dem Tierschutz in der Gesellschaft ein zunehmend hoher Stellenwert beigemessen wird“, ergänzt die Sprecherin. Auch für die Mitarbeiter im Landkreis gilt laut der Behördensprecherin: „Tierschutz und Tierwohl genießen im Rahmen der veterinärbehördlichen Tätigkeit oberste Priorität.“ nap

