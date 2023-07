Holzkirchner Tierfreunde gründen Tierschutzverein

Im Einsatz für Tiere: (v.l.) Brian Hogg, Silvia Scherer, Mareike Reisinger, Martin Neumeier, seine Frau Helena, Stefanie Klauer und Lauretta Panagiotidis haben den Verein „Animal Friends Deutschland“ gegründet. Die Hunde (v.l.) Zinsi, Peppa, Kiki und Titus haben bereits ein liebevolles und fachkundiges Zuhause gefunden. © Christian Scholle

Vernachlässigt, abgemagert und allein: In Griechenland leben zahlreiche Hunde auf der Straße. Um ihnen ein Zuhause zu vermitteln, haben Holzkirchner den Verein „Animal Friends Deutschland“ gegründet.

Holzkirchen – Zugegeben, schön sind sie nicht. Dafür ist ihr Benehmen tadellos: Kiki (7) und Peppa (2) begrüßen ihr Frauchen Helena Neumeier schwanzwedelnd, als sie zur Tür hereinkommt, aber sie bellen nicht. Sie springen auch nicht an den Beinen Fremder hoch und beschnüffeln sie. Offenbar haben sie gelernt, wann und wie sie Besuchern „Hallo“ sagen dürfen. Das ist wichtig, gehören die Vierbeiner doch zum 40 Mitarbeiter zählenden Team des Planungs- und Einrichtungsbüros Neumeier – neben weiteren sechs Hunden, die die Mitarbeiter ins Büro mitnehmen dürfen: „Wir sind Hundeverrückte“, sagt Martin Neumeier lachend, der die Firma mit seiner Frau Helena leitet.

Hier – an der Holzkirchner Raiffeisenstraße – ist seit Kurzem auch der Sitz des Vereins „Animal Friends Deutschland“, den die Neumeiers mit weiteren Mitstreitern gegründet haben. Beim Notar waren sie schon, fehlt nur noch die Eintragung ins Vereinsregister. Auch die Homepage ist noch im Aufbau. Auf dieser sollen Tierliebhaber künftig griechische Streuner finden, die ein geeignetes Zuhause suchen. Der Verein versteht sich als deutscher Ableger des griechischen Vereins „Animal Friends of Kissamos“ mit Sitz auf der Insel Kreta. Der kümmert sich um Straßenhunde, von denen es in Griechenland – wie auch in anderen südlichen Ländern – viele gibt. Er vermittelt sie an geeignete Halter, füttert sie, so lange sie auf der Straße leben, und bezahlt die professionelle Sterilisation mancher Hunde, damit sich das Problem nicht verschärft.

Die Neumeiers sind dem Verein bereits seit acht Jahren verbunden: Eine Yoga-Schülerin von Helena Neumeier, die sich ehrenamtlich bei den Animal Friends engagiert, hatte sie seinerzeit gefragt, ob sie einen griechischen Welpen in Kurzzeitpflege nehmen könnten, bis eine Adoptivfamilie gefunden sei: „Das war der Trick“, sagt Martin Neumeier augenzwinkernd, „denn natürlich haben wir uns sofort in den Welpen verliebt.“

Seither lebt Kiki in Holzkirchen, später kam Peppa dazu, die mit ihrem Ringelschwänzchen und ihrer positiven Ausstrahlung jeder ins Herz schließt. „Mischlinge sind meist gesünder und leben länger als Hunde aus der Zucht“, sagt Helena Neumeier. Die Behauptung, Hunde aus dem Tierschutz seien aufgrund vorangegangener Traumatisierungen problematisch, lässt sie so nicht stehen: „Welpen sind in aller Regel nicht traumatisiert.“ Außerdem habe sie die Erfahrung gemacht, dass man selbst Problemhunde mit viel Arbeit und professionellem Tiertraining hinbekomme.

Martin Neumeier ergänzt, dass sie sehr genau darauf achten, wohin sie welchen Hund vermitteln: „Es ist uns wichtig, dass Hund und Familie zusammenpassen.“ Ein Problemhund komme nicht in eine Familie mit Kindern, ein Hund mit großen Bewegungsdrang in eine sportliche Familie.

Gute Erfahrungen machen die Neumeiers mit der Vermittlung an Senioren: „Gerade Rentner haben Zeit, sich dem Hund zu widmen“, sagt Helena Neumeier. Sie findet es traurig, dass Senioren in Deutschland mit Verweis auf ihre begrenzte Lebenszeit oft keinen Hund mehr aus einem Tierheim bekommen.

Nach der erfolgreichen Vermittlung ist das Engagement des Vereins nicht beendet: Die Neumeiers begleiten die Eingewöhnung des Hundes in sein neues Umfeld beratend. Bei Bedarf vermitteln sie eine Hundetrainerin. „Wir stehen weiter als Ansprechpartner zur Verfügung“, sagt Helena Neumeier, die mit der Vereinsgründung ihr bestehendes Engagement amtlich macht. „Als Verein können wir mehr erreichen“, sagt sie. So darf sie jetzt Spenden annehmen, was in der Vergangenheit nicht möglich war. Außerdem darf sie die Tiere nun über Ebay-Kleinanzeigen oder Instagram vermitteln – die Plattformen verlangen eine behördliche Erlaubnis, um illegalen Tierhandel zu vermeiden.

Die Adoption eines griechischen Streuners kostet etwa 450 Euro. „Manche fragen, wieso ein Hund aus dem Tierschutz etwas kostet“, sagt Helena Neumeier, „aber dem Verein entstehen ja Kosten.“ So müssen die Hunde geimpft und gechipt werden, bevor sie im Flugzeug – begleitet von einem Paten – die Reise nach Deutschland antreten. „Ich finde, das ist eine bessere Investition, als Tausende Euro für einen Rassehund auszugeben.“

Der gemeinnützige Verein Animal Friends Deutschland ist in Kürze auf www.ani mal-friends.de erreichbar. Derzeit wird die Seite noch umgeleitet auf den Mutterverein „Animal Friends of Kissamos“.

