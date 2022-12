Tödlicher Brand: Ursache weiter unklar

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Eine riesige Rauchsäule stand im Morgengrauen über Föching. Bei dem Brand eines Mehrparteienhauses an der Hauptstraße kam eine Frau ums Leben. © archiv rp

Im August ist in einem Föchinger Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen, das eine Frau und einen Hund das Leben kostete. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Bewohner haben aber längst Hilfe erhalten - auch aus dem Opferfonds.

Föching – Vier Monate nach dem verheerenden Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Föching (wir berichteten) ist die Ursache des Unglücks weiter unklar: „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an“, erklärte Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, auf Nachfrage. Ausschließen könne man jedoch eine vorsätzliche Brandstiftung. Ebenso sei inzwischen geklärt, dass die 45 Jahre alte Frau sowie ihr Hund, die bei dem Brand ihr Leben ließen, an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind.

Wie berichtet, war das Feuer in den Morgenstunden des 26. August in dem ausgebauten Wirtschaftstrakt eines ehemaligen Landwirtschaftsanwesens ausgebrochen. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bewohner des Mehrparteienhauses verloren bei dem Brand ihr gesamtes Hab und Gut. Einer Familie mit zwei Kindern sowie einem jungen Paar konnte mit Mitteln aus dem sogenannten Opferfonds geholfen werden (wir berichteten).

Der Fonds zugunsten der Opfer von Kriminalität und Unglücksfällen war 1996 durch die Aktion „Leser helfen Lesern“ unserer Zeitung initiiert worden. Damals belief sich der gespendete Betrag auf 49 000 Euro. 2004 wurden nochmals 20 000 Euro eingezahlt. Damit sollen Opfer von Straftaten oder Unglücksfällen im Landkreis Miesbach schnelle und unbürokratische Hilfe bekommen. Über die Verwendung entscheiden die Kriminalpolizei und das Landratsamt Miesbach, das den Fonds verwaltet.

Manuela Schröck von der Kriminalpolizei Miesbach sagt über den Fonds: „Für uns ist das eine sehr gute Möglichkeit, an die Opfer zu denken. Viele Hilfsangebote in dieser Richtung gibt es leider nicht. Und so kann man den Opfern zumindest finanziell ein wenig unter die Arme greifen.“

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.