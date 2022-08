Tölzer Nordspange: Baubeginn wohl 2023 - Vorentscheidung für Holzkirchner Südspange im November

Von: Andreas Steppan, Andreas Höger

Teilen

Vorboten eines Mega-Projekts: Am Ortsrand von Bad Tölz wurde bereits Wald gerodet, um den Bau der Nordspange vorzubereiten. © Karl Bock

Ob die Holzkirchner Südspange je gebaut wird? Ein Bürgerentscheid am 20. November wird die nächste Antwort auf diese Frage geben., 21,4 Kilometer weiter südlich, jenseits der Landkreisgrenze, ist die Entscheidung längst gefallen. Die Bauarbeiten für eine Tölzer Nordumgehung laufen offiziell schon seit einem Jahr. Der eigentliche Straßenbau wird 2023 beginnen.

Holzkirchen/Bad Tölz – Während der Bau einer Südumfahrung für Holzkirchen noch in den Sternen steht, wird 25 Autominuten weiter südlich bereits gebaut: Vor einem Jahr erfolgte der symbolische erste Spatenstich für die Nordspange von Bad Tölz, die unter anderem die von Holzkirchen kommende B 13 anbindet.

Seither ist im Bereich rund um das Wohnquartier Lettenholz, Maxlweiher und der Sachsenkamer Straße schon einiges sichtbar, was auf das anstehende Mega-Vorhaben vorausweist. Allerdings: der eigentliche Baubeginn für die Umgehung lässt auf sich warten. Wie Martin Herda, der zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim, auf Anfrage erklärt, ist der Baubeginn erst im zweiten Halbjahr 2023 geplant.

Erste Vorarbeiten haben bereits stattgefunden. Eine Schrebergartenanlage an der Allgaustraße wurde abgerissen, im Frühjahr wurde im Bereich Sachsenkamer Straße/Lettenholz kräftig ausgeholzt. Im Bereich nördlich von Sitec stehen laut Herda noch weitere Rodungsarbeiten an.

Im Hintergrund läuft laut Herda die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Hauptbau der Umgehungsstraße. So manche öffentliche Ausschreibung brachte zuletzt böse Überraschungen, weil die Angebote deutlich teurer ausfielen als kalkuliert. Befürchtet Herda auch für die Nordspange eine Verteuerung? „Ich erwarte keine extremen Preissprünge“, antwortet er. „Nicht auszuschließen“ sei aber, dass sich die Inflationsrate auch in den Baukosten widerspiegelt. Die aktuelle Schätzung liege nach wie vor bei 47,7 Millionen Euro. Der Bund bezahlt die Straße.

Herda geht davon aus, dass der Bau der 2,7 Kilometer langen Umgehungsstraße in der zweiten Jahreshälfte 2023 losgeht. Zunächst werde dabei auf der Höhe von Sitec die B13 verlegt, damit das Baufeld frei wird. Der Bauamt-Abteilungsleiter rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren.

Die Nordspange wird von einem Kreisverkehr am Maxlweiher in einem Bogen am Lettenholz, der Firma Sitec sowie der Siedlung an der General-Patton-Straße vorbeiführen, um dann bei Greiling wieder in die B 472 einzumünden. Ziel ist, die Staufalle vor der ehemaligen Flintkaserne zu beseitigen, wo täglich rund 30 000 Fahrzeuge auf der B 472 an drei Ampelanlagen vorbei müssen.

Die Holzkirchner Südspange steht nach wie vor in der politischen Diskussion. Der Bund, vertreten durch das Staatliche Bauamt Rosenheim, hat zwar Vorplanungen eingeleitet, da das Projekt im Bundesverkehrswegeplan noch als „vordringlicher Bedarf“ gelistet ist. Ausständig ist aber noch eine aktuelle politische Aussage des Marktgemeinderats Holzkirchen, ob das Vorhaben erwünscht ist und unterstützt wird. Die Gemeinde hat dafür am Sonntag, 20. November, ein Ratsbegehren angesetzt. Zur Abstimmung stehen sowohl ein direkter Bypass zwischen B 13 (ab nördlich Großhartpenning) und B 318 (Einmündung südlich von Lochham) als auch eine Nordwestumfahrung von Kurzenberg und Großhartpenning.

Mehr zum Thema finden Sie hier.