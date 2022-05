„Toms Treff“ bringt Geflüchtete und Holzkirchner zusammen

An Menschen mit und ohne Fluchterfahrung richtet sich „Toms Treff“, zu dem der evangelische Thomassaal jeden Mittwochnachmittag wird. © Thomas Plettenberg

An Menschen mit und ohne Fluchterfahrung richtet sich ein Angebot der evangelischen Gemeinde Holzkirchen: Jeden Mittwochnachmittag wird der Thomassaal zu „Toms Treff.

Holzkirchen – Beziehungen sollen hier entstehen, sagt Ulrike Lorentz, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Holzkirchen. Und alle Menschen seien willkommen, fügt sie hinzu. Im Thomassaal an der Haidstraße hat vor Kurzem „Toms Treff“ seinen Betrieb aufgenommen. Das Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, an Geflüchtete aus der Ukraine ebenso wie aus anderen Ländern. „Und auch die Holzkirchner sind willkommen“, betont Lorentz.

Immer mittwochs ab 14 Uhr öffnet „Toms Treff“ seine Tore. Wer dann zum Thomassaal kommt, den erwartet ein buntes Angebot an Aktivitäten. Ihr Mann habe bei einem der letzten Treffen seine Gitarre dabeigehabt, erzählt Lorentz. Daraus sei dann die Idee entstanden, gemeinsam zu musizieren. Für die Kinder gibt es bislang eine Spieleecke, künftig soll aber noch mehr angeboten werden. Die Besucher können sich auch über Themen informieren, die mit Flucht und Aufenthalt zu tun haben. Einmal im Monat kommen Vertreter der Diakonie und stehen für derlei Fragen bereit. Auch eine Rechtsanwältin werde eingeladen, berichtet Lorentz. Vor allem gehe es in „Toms Treff“ darum, dass sich die Menschen kennenlernen und austauschen können. „Es ist alles freundlich und unkompliziert“, sagt Pfarrerin Lorentz.

Die Idee zu „Toms Treff“ sei spontan entstanden. Als der Bedarf nach einer solchen Veranstaltung deutlich wurde, hätten sich der Rotary-Club, die Bürgerstiftung und die evangelische Kirchengemeinde zusammengetan. „Wir wollten nicht ewig Konzepte machen, sondern einfach handeln“, berichtet Lorentz. Der Thomassaal habe eine ideale Gelegenheit für „Toms Treff“ geboten. Vormittags findet hier „Toms Café“ statt, das Inklusionsprojekt der evangelischen Gemeinde. „Wir dürfen deren Mobiliar nutzen“, erzählt Lorentz. Die Rotarier spenden Kaffee und Kuchen, und alles weitere, sagt Lorentz, ergebe sich in der nächsten Zeit. „Wir sind offen, wie sich das Ding entwickelt“, so Lorentz.

Gut 25 Personen seien bei den ersten Treffen gekommen. Nun wünscht sich die Holzkirchner Pfarrerin, dass künftig noch mehr Menschen „Toms Treff“ nutzen, um sich zu vernetzen. Ob als Besucher oder Helfer, ob mit oder ohne Fluchterfahrung: „Toms Treff“ heiße alle willkommen, sagt Lorentz.

Andreas Wolkenstein