Touran prallt in Fiat Panda: Drei Verletzte bei Zusammenstoß im Teufelsgraben

Staatsstraße eine halbe Stunde gesperrt

Drei Verletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend (28. Mai) auf der Staatsstraße 2573 zwischen Otterfing und Holzkirchen. Im Teufelsgraben war eine Holzkirchnerin (54) auf die Gegenfahrbahn geraten.

Holzkirchen - Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar: Warum eine 54-Jährige Holzkirchnerin am Samstagabend (28. Mai) mit ihrem VW Touran zwischen Otterfing und Holzkirchen auf die Gegenfahrbahn geriet, muss die Polizei noch ermitteln. Der Touran jedenfalls prallte in den entgegenkommenden Fiat eines 71-jährigen Otterfingers. Drei Beteiligte erlitten Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Polizei Holzkirchen am Montag (30. Mai) mitteilt, war die Holzkirchnerin am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2573 (ehemals B 13) in Fahrtrichtung Holzkirchen unterwegs. Auf Höhe des Teufelsgrabens verlor die 54-Jährige die Kontrolle über den Wagen, der so auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Touran seitlich-frontal mit dem Fiat Panda eines 71-Jährigen Fahrzeuglenkers aus Otterfing.

Straße eine halbe Stunde komplett gesperrt

Die Fahrerin des VW und ihre zwölfjährige Tochter erlitten beim Aufprall leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte die beiden ins Krankenhaus Agatharied. Der Otterfinger wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus Harlaching gebracht.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf rund 25 000 Euro.

Während der Rettungs- und Abschlepparbeiten musste die Staatsstraße zwischen Holzkirchen und Otterfing eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Holzkirchen und Otterfing waren mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden von der Polizei Holzkirchen geführt und dauern an.

