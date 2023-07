Nach Bürgerentscheid zu Umgehungsstraßen: Neuer Vorstoß

Verkehr in Holzkirchen und Großhartpenning

Für FWG-Gemeinderat Hubert Müller ist die Umgehung nicht beerdigt. Er fordert eine grundsätzliche Neuplanung. Ein Gegner-Verein denkt derweil an seine Auflösung.

Holzkirchen – Nach dem Aus für Umgehungstraßen per Bürgerentscheid fordert FWG-Gemeinderat Hubert Müller eine grundsätzliche Neuplanung durch das Staatliche Bauamt Rosenheim, um das Verkehrsproblem in Holzkirchen zu lösen. Das hat er mit einer Anfrage in der jüngsten Sitzung des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses deutlich gemacht. „Durch den Bürgerentscheid haben wir das Verkehrsproblem in Holzkirchen, Großhartpenning und Kurzenberg elegant zur Seite geschoben, aber nicht gelöst“, heißt es in seiner Anfrage.

Müller geht davon aus, dass das Votum der Holzkirchner eine Ablehnung der vom Straßenbauamt vorgeschlagenen Trassen darstellt – aber keine grundsätzliche Ablehnung einer Umfahrung. Er schlägt deshalb vor, eine der 19 Trassen, die die Holzkirchner vorgeschlagen hatten, zu reaktivieren – etwa die Waldtrasse. „Man müsste naturschutzrechtliche Bedenken dann baulich oder anderweitig lösen“, so Müller. Er findet, wenn das Bürgervotum beim Bürgerentscheid so viel wert sei, dass das Straßenbauamt aus Rücksicht darauf vorerst von weiteren Planungen absehe, dann müsse auch den Trassenvorschlägen der Bürger mehr Bedeutung zugemessen werden.

Müller betont: „Selbstverständlich akzeptiere ich den Bürgerentscheid.“ Aber als Anwohner der B13 in Großhartpennning befürworte er weiter eine Umfahrung. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund anderer Projekte wie dem achtspurigen Ausbau der A8 und der Nordumfahrung von Bad Tölz. „Dies führt natürlich zu einer weiteren Zunahme des Verkehrs in oben genannten Ortschaften.“

Konkret fragt Müller, ob eine Einstellung der Planungen durch das Staatliche Bauamt überhaupt möglich sei, wo doch die Ortsumfahrungen von Holzkirchen, Großhartpenning und Kurzenberg im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehen seien – und damit Bestandteil der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes, der über dem Staatlichen Bauamt stehe. Und er fragt, ob das Votum beim Bürgerentscheid die Aufnahme von Planungen anderer Trassen verhindere, die die Bürger im Vorfeld gemacht hatten.

Antwort von Bundesverkehrsministerium

Die Antwort auf seine Anfrage lieferte Müller gleich mit – Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) brauchte sie in der Sitzung nur vorzulesen. Müller hatte zuvor an den Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geschrieben und nach der rechtlichen Lage gefragt. In Müllers Brief heißt es: „Wenn das Schule macht, dass überörtlich notwendige Straßen durch regionale Entscheide abgelehnt werden können, dann wird man in Zukunft keine überörtlichen Straßenbaumaßnahmen mehr durchführen können.“

Wissings Antwort darauf: „Bürgerentscheide sind für den Bund als Straßenbaulastträger nicht verbindlich.“ Im Bedarfsplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen, der als Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz selbst Gesetzesrang habe, seien die Ortsumfahrung Holzkirchen im vordringlichen Bedarf und die Ortsumfahrungen Großhartpenning und Kurzenberg als Vorhaben im weiteren Bedarf mit Planungsrecht eingestuft. Dem Straßenbaulastträger werde damit die Möglichkeit eingeräumt, die Ortsumfahrung Holzkirchen umzusetzen und die Planung der Vorhaben Großhartpenning und Kurzenberg bis zur Baureife voranzutreiben. „Die Entscheidung des Bundesgesetzgebers kann durch kommunale oder regionale Bürgerentscheide nicht infrage gestellt werden.“ Hintergrund sei, dass es gerade Zweck der Bundesverkehrswegeplanung sei, überregionale Belange zu verfolgen. „Auch im vorliegenden Fall führt der Bürgerentscheid daher nicht zu einer Einstellung der Planung.“ Allerdings verfolge der Freistaat Bayern, der die Umfahrungen im Auftrag des Bundes plane, das Vorhaben nicht gegen den Bürgerwillen weiter – vorerst.

Müller will nun darauf hinwirken, dass bei einer Wiederaufnahme der Planungen die Vorschläge der Bürger Berücksichtigung finden.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim, das als Planungsbehörde zuständig wäre, hatte mehrfach betont, dass es einer Ablehnung im Bürgerentscheid folgen werde.

Bürgervereinigung gegen Umgehungsstraßen diskutiert Auflösung

Die Bürgervereinigung gegen die geplante Umgehungsstraße von Holzkirchen denkt derweil an ihre Auflösung. Wie Vorsitzender Peter Limmer gestern mitteilte, stellt der Vorstand bei der Jahresversammlung am Freitag, 7. Juli 2023, die Auflösung des Vereins zur Debatte. Die Idee der Umgehungsstraßen Holzkirchen und Hartpenning sei mit dem Bürgerentscheid „endgültig Geschichte“, heißt es in der Einladung. Das Staatliche Bauamt Rosenheim habe dies jüngst bestätigt. Der Vorstand sieht den Vereinszweck damit als erfüllt an.

Das letzte Wort haben aber die Mitglieder am Freitag: So die Versammlung entscheide, dass der Verein weitergeführt werden solle und sich ein neuer Vorstand finde, lebe die Bürgervereinigung weiter. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Neuwirt in Großhartpenning.