Unbekannte zünden Papiertonne an - Reifen am Bahnhof zerstochen

Von: Andreas Höger

Die Holzkirchner Feuerwehr musste eine brennende Mülltonne löschen (Symbolfoto). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Unbekannte zündeten zum Jahreswechsel in Holzkirchen eine Mülltonne an und zerstachen Autoreifen. Zudem meldet die Polizei zwei Unfälle aus Otterfing.

Holzkirchen - Unbekannte Täter zündeten bereits am Freitagabend (30. Dezember) im Holzkirchner Veilchenweg eine Papiertonne an. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand gegen 18.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Holzkirchen rückte aus und löschte die Tonne schnell ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro.

Am Neujahrstag verwendeten unbekannte Täter kein Feuerzeug, sondern offenbar ein Messer: Zwei Reifen wurden auf dem Holzkirchner Bahnhofs-Parkplatz unweit des Otterfinger Wegs (nördlicher Bereich) zerstochen. Betroffen war der VW einer Münchner Gebäudereinigungsfirma. Die Reifenstecher schlugen laut Polizei zwischen 5.50 und 22.35 Uhr zu. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu den Brandstiftern oder Reifenstechern geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0 80 24 /90 740 bei der Polizei zu melden.

Unfälle in Otterfing

Unverletzt überstanden alle Beteiligte einen Unfall am Silvestertag auf der Otterfinger Ampel-Kreuzung. Ein zu hastiger Fahrspurwechsel wurde da einer 73-jährigen Citroen-Fahrerin zum Verhängnis. Laut Polizei war die Münchnerin auf der Staatsstraße in Richtung Süden unterwegs, gegen 13.20 Uhr musste sie vor Kreuzung das Tempo drosseln; es bildete sich eine Warteschlange. Aus gleicher Richtung steuerte ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Münster auf die Ampel zu, ordnete sich aber zum Abbiegen in die Kreuzstraße auf der Linksabbiegerspur ein.

Als die 73-jährige Citroen-Fahrerin aus der Warteschlange ausscherte, um sich ebenfalls auf die Abbiegerspur einzuordnen, übersah sie den VW. Nach dem Unfall blieben beide Autos fahrbereit. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5500 Euro.

Kurz vor Jahresende hatte ein Golf-Fahrer in Otterfing allen Grund, sich zu ärgern. Zwischen 30. Dezember (9 Uhr) und dem Neujahrstag (15.45 Uhr) wurde sein Wagen, der im Matheisweg abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der oder die Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Am Golf entstand leichter Sachschaden am Stoßfänger sowie am Markenemblem. Schaden: 500 Euro.

