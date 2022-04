Unbekannter demoliert Tretroller von Grundschülerin

Von: Andreas Höger

Teilen

Der City-Roller einer Grundschülerin wurde von Unbekannten beschädigt (Symbolbild). © mm

Ein Unbekannter scheint Gefallen daran zu finden, die kleinen City-Roller von Holzkirchner Grundschülern zu demolieren. Gleich nach den Osterferien erwischte es den Roller einer Viertklässlerin in der Baumgartenstraße.

Holzkirchen - Am Montag nach den Osterferien beschädigten ein oder mehrere Unbekannte den Cityroller eines Mädchens, das die 4. Klasse der Grundschule an der Baumgartenstraße besucht.

Nach Angaben der Polizei hatte die Viertklässlerin ihren Roller zu Schulbeginn am schuleigenen Fahrradhaus abgestellt. Als sie nach Schulende zu ihrem Roller zurückkam, war dieser offensichtlich mutwillig verbogen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Da es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Beschädigungen von Cityrollern junger Schüler gekommen ist, verstärkt die Polizei jetzt ihre Ermittlungen. Zeugen, die in jüngster Zeit entsprechende Beobachtungen im Bereich des Fahrradhauses in der Säggasse gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/9074-0 zu melden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.