Unfall an Holzkirchner „Spinne“: Zwei Personen verletzt

Von: Katrin Hager

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr binden nach einem Unfall ausgelaufene Kraftstoffe, Betriebsstoffe und Öl (Symbolbild). © Thomas Plettenberg

Bei einem Verkehrsunfall an der Holzkirchner „Spinne“ sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Holzkirchen – Wie die Polizei heute mitteilte, war ein 49-Jähriger aus Kochel am Donnerstag gegen 13.40 Uhr mit seinem Mercedes von Oberlaindern kommend in Richtung Holzkirchen unterwegs. Am Abzweig zur B 318 wollte er nach links abbiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden Opel, mit dem eine Weyarnerin (59) gerade in Richtung Oberlaindern fuhr.

Auf der Fahrspur der Weyarnerin kam es zum Zusammenstoß. Die 59-Jährige und ihr Beifahrer, ein 21-jähriger Weyarner, wurden laut Polizei leicht verletzt, die Insassen des Mercedes kamen mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.



Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 30 000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn und Verkehrslenkung waren die Freiwilligen Feuerwehren Valley und Holzkirchen sowie die Straßenmeisterei Holzkirchen im Einsatz. ag