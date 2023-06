Schwerer Unfall auf B 318: Sieben Verletzte, darunter drei Kinder

Mehrere Verletzte forderte ein Unfall am Samstag (3. Juni) auf der B 318 bei Holzkirchen. Ein Mercedes war in den Gegenverkehr geraten.

Bundesstraße stundenlang gesperrt

Von Andreas Höger schließen

Drei Autos beteiligt, sieben Personen verletzt, darunter drei Kinder: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag (3. Juni) auf der B 318 bei Holzkirchen. Die Straße war stundenlang komplett gesperrt, umgeleitet wurde durch Holzkirchen.

Holzkirchen - Die Rettungsteddys waren schnell zur Stelle. Drei der kleinen Plüschkameraden der Holzkirchner Feuerwehr, allzeit bereit in den Einsatzwägen, trösteten am Samstag drei Kinder, die das Trauma eines schweren Unfalls erlebt hatten. Auf der B 318 bei Holzkirchen, kurz vor der Abfahrt ins Gewerbegebiet-Ost (Geothermie), geriet gegen 15.30 Uhr der Mercedes eines Münchners (70) in den Gegenverkehr und prallte gegen zwei entgegenkommende Autos.

In den ersten Meldungen klang die Lage noch sehr dramatisch, wie die Polizei Holzkirchen auf Anfrage erklärte. Von einem beteiligten Motorradfahrer war irrtümlicherweise die Rede und von einigen eigeklemmten Personen, auch Kindern. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete sogar auf der abgesperrten Fahrbahn. Der Hubschrauber hob aber bald wieder ohne Patient ab. Trotz der Wucht des Zusammenpralls -erlaubt sind dort bis zu 80 km/h - kamen alle acht Beteiligten mit leichten Verletzungen und einem Riesenschrecken davon.

Nach Angaben der Polizei war der Mercedesfahrer aus München gegen 15.30 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz bevor die B 318 auf ihrem letzten Stück vor der Autobahn vierspurig wird und unmittelbar vor der Abfahrt Richtung Gewerbegebiet-Ost verlor der 70-Jährige aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Wagen driftete in den Gegenverkehr und rammte dort seitlich einen Fiat 500. Der Aufprall drehte den Kleinwagen und schleuderte ihn in den Straßengraben. Zudem erfasste der Mercedes einen Audi, der hinter dem Fiat unterwegs war.

Der kleine Fiat war voll besetzt gewesen. Am Steuer saß eine 36-Jährige aus München, neben ihr eine 34-Jährige, ebenfalls aus München. Auf dem Rücksitz fuhren zwei Buben mit, sechs und neun Jahre alt. „Alle konnten das Auto selbstständig verlassen“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Schlickenrieder. Zwei Rettungsteddys halfen den Kindern, den Schock zu verdauen. Vorsorglich wurden die leicht verletzten Fiat-Insassen ins Krankenhaus Harlaching gebracht.

Ein weiterer Rettungsteddy kümmerte sich um die sechsjährige Tochter des Audifahrers, eines 32-Jährigen aus Kreuth. Der Rettungsdienst brachte die beiden, die ebenfalls ohne erkennbare Verletzungen geblieben waren, in ein Rosenheimer Krankenhaus.

Die Beifahrerin im Mercedes, dessen Heck in eine Leitplanke geschleudert und tief eingedrückt wurde, kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Bad Tölz. Der 70-jährige Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt. Laut Polizei verweigerte er medizinische Behandlung.

Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf mindestens 50 000 Euro belaufen. Beschädigt wurde sogar ein viertes Auto, der Skoda eines 38-Jährigen aus Poing, der hinter dem Mercedes gefahren war und von Autoteilen getroffen wurde.

Rund 45 Aktive der Feuerwehren Holzkirchen und Föching, ausgerückt in sieben Fahrzeugen, kümmerten sich um die Absicherung und Umleitung der Unfallstelle. Die B 318 war zwischen der Holzkirchner „Spinne“ (Abfahrt Ortsmitte) und der Abfahrt Gewerbegebiet-Ost bis etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde in beiden Richtungen durchs Gewerbegebiet-Ost, Hep-Kreisel und Marktplatz umgeleitet. Durch die Holzkirchner Ortsmitte ging es in dieser Zeit nur stockend voran.

Die Rettungsteddys übrigens durften die drei Kinder behalten. Die Holzkirchner Feuerwehr hat noch einen ganzen Schwung der (in Folie eingeschweißten) Plüsch-Kameraden in Reserve. „Auch dank der Teddys haben sich die Kinder schnell beruhigt“, sagt Schlickenrieder, „sie helfen schnell und sind bei uns immer zur Stelle, wenn Kinder zu versorgen sind.“

