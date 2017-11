Beim Überholen: BMW kracht in Lkw 

Dieses Überholmanöver auf der B 13 ging gründlich daneben: Ein 20-jähriger Haushamer prallte am Freitag ins Heck eines Lkw, als er mit seinem BMW vorbeiziehen wollte.

Hartpenning - Der Aufprall katapultierte den Wagen 15 Meter in ein Feld. Der 20-Jährige, unterwegs in Richtung Süden, fuhr laut Polizei hinter dem Lkw her, als er gegen 17.45 Uhr nach Kurzenberg zum Überholen ausscherte.

Auf der nassen Fahrbahn verlor der Haushamer die Kontrolle über den Wagen. Der BMW (Schaden: 8000 Euro) wurde abgeschleppt. Weder der Haushamer noch der Lkw-Fahrer wurden verletzt. Die Feuerwehr Hartpenning rückte zur Verkehrssicherung aus.