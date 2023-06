Unfall auf B13: Drei Menschen verletzt - Fahrer war betrunken

An der Kreuzung der B13 mit der Einmündung aus Richtung Dietramszell (hinten) hat es am Freitagabend heftig gekracht. Drei Personen wurden verletzt. (Archivbild)

Bei einem heftigen Zusammenstoß auf der B13 bei Holzkirchen sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher war offenbar bis zur Fahruntüchtigkeit alkoholisiert.

Holzkirchen – Bei einem heftigen Zusammenstoß auf der B13 zwischen Holzkirchen und Großhartpenning auf Höhe der Einmündung der Staatsstraße aus Richtung Dietramszell sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Dietramszeller (52) gegen 18.35 Uhr mit seinem BMW auf der B13 von Bad Tölz kommend in Richtung Holzkirchen und bog an der Kreuzung nach links in die Staatsstraße in Richtung Dietramszell ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende Audi-Fahrerin (68) aus Bad Tölz. Der BMW rammte den Audi mit solcher Wucht, dass dieser von der Fahrbahn abkam und noch einen Mini im Kreuzungsbereich touchierte, dessen Fahrerin (33) aus Valley wartete, um von der Staatsstraße in die B13 einzubiegen.

Bei der Kollision wurden der BMW-Fahrer, die Audi-Fahrerin und ein Beifahrer im Mini jeweils leicht verletzt. Die drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 28 000 belaufen.

Fahrer hatte wohl mehr als 1,1 Promille intus

Ein Atemalkoholtest bei dem BMW-Fahrer ergab einen Wert weit über der Grenze von 1,1 Promille, also im Bereich absoluter Fahruntüchtigkeit. Eine Blutentnahme zur Beweisführung wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes noch vor Ort sichergestellt, teilt die Polizei mit. Gegen den BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

