Unfall-Serie in Holzkirchen: Polizei meldet Stürze und Kollisionen - Auch Kunstwerk beschädigt

Einsatzreiches Wochenende

Von Jonas Napiletzki schließen

Das für viele verlängerte Wochenende mit Brückentag und Mariä Himmelfahrt sorgte in Holzkirchen für jede Menge Polizeieinsätze. Darunter waren viele Unfälle.

Holzkirchen/Otterfing - Stark beschäftigt war die Polizei Holzkirchen in der Zeit von Freitag bis Montag, 11. bis 14. August. In insgesamt sieben Pressemitteilungen schildern die Beamten Unfälle, Verkehrsdelikte und einen Fall von Sachbeschädigung. In zwei Fällen waren Fahrradfahrer beteiligt.

Unfallflucht an der Birkenstraße

Noch im Laufe des Freitags, 11. August, ist nach Angaben der Polizei ein grauer Mercedes an der Birkenstraße in Holzkirchen von einem anderen, noch unbekannten Fahrzeug zerkratzt worden. Die Polizei geht von einem Tatzeitpunkt zwischen 7 und 16.30 Uhr aus. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 1500 Euro.

Mountainbikerin verletzt sich am Kogel

Wenig später ist eine 16-jährige Mountainbikerin aus Holzkirchen am Freitagabend gegen 18.20 Uhr mit dem Rad einige Meter einen Abhang hinabgestürzt. Unterwegs war die Sportlerin am Naturdenkmal Kogel, als sie vom Waldweg abrutschte. Laut Polizei verletzte sich die 16-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Täter beschädigen Benefiz-Kunstwerk

In der Nacht auf Samstag folgte ein Fall von Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, ist eine der in Holzkirchen ausgestellten Eulen, die später zugunsten des Hospizkreises Miesbach versteigert werden sollen, umgeworfen worden. Beschädigt wurde die Eule „Sir Alfons“ des Kunstprojekts „The Big Hoot“ am Oskar-von-Miller Platz, es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Den Tatzeitraum schränken die Ermittler auf Freitag, 11. August, 1.30 Uhr bis 3.45 Uhr ein.

22-Jährige fährt auf Mitsubishi auf

Bei einem Auffahrunfall in Holzkirchen ist am Samstagvormittag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Verursacherin, eine 22-jährige Otterfingerin, mit ihrem Opel Corsa entlang der Münchner Straße unterwegs. Gegen 10.20 Uhr fuhr sie auf einen Mitsubishi auf, der mit zwei Personen besetzt war. Die Beifahrerin, eine 58-jährige Frau aus Rottach-Egern, wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer, ein 72-jähriger Mann aus Tegernsee, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.

Betrunkener stürzt vom Rad

Mit einem Alkoholwert von knapp einem Promille ist ein 35-jähriger Radfahrer an der Holzkirchner Baumgartenstraße am Samstagabend von der Polizei aufgegriffen worden. Gegen 21.30 Uhr war der Münchner gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. Die Beamten ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.

Traktorfahrer touchiert Auto

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr touchierte indes ein Traktorfahrer hat mit seinem Anhänger in Otterfing ein Auto. Dabei beschädigte er auch eine Straßenlaterne so stark, dass diese vom Stromversorger komplett umgelegt werden musste. Das teilt die Holzkirchner Polizei mit. Zum Unfallhergang erklären die Beamten, der Fahrer aus Otterfing sei mit einem „überbreiten Gespann“ entlang der Kreuzstraße in Richtung Ortsmitte gefahren, als ihm auf Höhe des Stifterwegs ein Autofahrer entgegengekommen sei. Der Fahrer aus Holzkirchen habe die Engstelle erkannt und sei in eine Parkbucht gefahren. „Trotzdem touchierte der Traktorfahrer mit seinem Anhänger den Pkw“, schildern die Beamten weiter. Durch das Gegenlenken in die andere Richtung beschädigte der Traktorfahrer anschließend den Lichtmast am Straßenrand. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 4000 Euro.

Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Motorrad

Betrunken auf die Gegenspur geraten ist schließlich ein Autofahrer aus München am vergangenen Montag in Fellach. Er kollidierte dort mit einem Motorradfahrer aus Ismaning. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr. Durch die Kollision verletzte sich der 37-jährige Motorradfahrer am Fuß und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf die Alkoholisierung des Autofahrers aufmerksam wurden die Beamten durch den Geruch, der ihnen bei der Unfallaufnahme entgegenschlug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt des 60-Jährigen und behielten seinen Führerschein ein. Nach der angeordneten Blutentnahme erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. nap

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.