Unfall in Holzkirchen: 82-Jährige schwer verletzt

Von: Katrin Hager

Mit dem Rettungshubschrauber kam eine schwer verletzte 82-Jährige ins Krankenhaus (Symbolbild). © André Wirsig/DRF

Bei einem Unfall in Holzkirchen sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 82-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Holzkirchen – Bei einem Unfall in Holzkirchen sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 82-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, ihre Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt.

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf Anfrage mitteilte, befuhr die 82-Jährige mit ihrer ein Jahr älteren Beifahrerin in einem Audi die Münchner Straße in Holzkirchen. Auf Höhe der Bücherecke kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Audi fährt über Gehweg in Hecke und Mauer

Der Audi fuhr über den Gehweg, krachte schließlich in eine Hecke und eine Mauer. Zum Glück waren gerade keine Passanten auf dem Gehweg unterwegs. Die beiden Frauen im Audi erwischte es jedoch schlimm: Die 82-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus brachte. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen am Unfallort aber nicht. Die 83-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die Klinik.

Neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei musste auch die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu dem Einsatz ausrücken.

