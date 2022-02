Unfall mit vier Sattelzügen: Fünf Kilometer Stau

Von: Andreas Höger

Zu einem Auffahrunfall mit vier Lkw rückte die Autobahnpolizei Holzkirchen am Mittwoch auf die A8 bei Holzkirchen aus. © Tim Oelbermann / imago

Ein Lkw-Auffahrunfall auf der Autobahn bei Holzkirchen verursachte am Mittwoch (23. Februar) gegen Mittag einen etwa fünf Kilometer langen Rückstau in Richtung München. Der Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde niemand.



Holzkirchen - Mehrere Autofahrer meldeten am Mittwoch (23. Februar) gegen 11.40 Uhr der Autobahnpolizei Holzkirchen, dass auf der A8 (Fahrtrichtung München) unweit der Anschlussstelle Holzkirchen mehrere Sattelzüge aufeinander gefahren sind. Tatsächlich waren insgesamt vier Lkw beteiligt, gesteuert von einem Kasachen (51), zwei Ungarn (58 und 38) und einem 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Schwandorf.

Laut Autobahnpolizei waren die vier Brummis auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen, als sich der Verkehr in Richtung München staute. Der Kasache bremste, hinter ihm auch der 58-jährige Ungar. Der Dritte in der Reihe, der Lkw des Schwandorfers, war auch bereits im Abbremsvorgang, als der 38-jährige Ungar mit seinem Sattelzug die drei Sattelzüge vor ihm aufeinander schob. Laut Polizei hatte der 38-Jährige zu wenig Sicherheitsabstand zum Lkw vor ihm gehalten.

Verkehr lief nur zweispurig an den verkeilten Lkw vorbei

Zur Unfallaufnahme und Bergung der vier Unfallfahrzeuge war der rechte Fahrstreifen der A8 in Richtung Norden gesperrt. Es kam deshalb laut Polizei zu einem etwa fünf Kilometer langen Rückstau. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle nur auf zwei Fahrstreifen vorbeigeleitet werden.

Drei der vier beteiligten Lkw mussten von zwei Abschleppdiensten an den Haken genommen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. An der Unfallstelle waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort, welche die Unfallstelle und somit die Bergungsmaßnahmen absicherten.

Keiner der Lkw-Fahrer zog sich bei der Karambolage Verletzungen zu. Den Gesamtsachschaden schätzt die Autobahnpolizei Holzkirchen auf rund 86 000 Euro.