BMW prallt gegen Baum: Mann (33) stirbt auf B 13 - Ursache noch unklar

Von: Christian Masengarb

Schwerer Unfall: Der BMW war mit dem Dach gegen den Baum in der Bildmitte geprallt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren trennten das Dach des Wagens ab, um zum Fahrer zu gelangen. Doch dieser verstarb noch vor Ort. © Ralf Poeplau

Ein 33-jähriger Bad Tölzer ist auf der B 13 bei Kurzenberg verstorben, nachdem er mit seinem BMW X 5 von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte

Holzkirchen – Ein 33-jähriger Bad Tölzer ist am Montagabend auf der B 13 bei Kurzenberg verstorben, nachdem er mit seinem BMW X 5 aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Laut Polizei fuhr der Mann um 21.56 Uhr Richtung Bad Tölz, als er am Leitner Gasteig in einer Linkskurve nach rechts die Fahrbahn verließ. Er lenkte gegen, kam nach links von der Straße ab und fuhr gut zehn Meter eine Böschung hinauf. Dort kippte der BMW und kollidierte mit dem Dach voran mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch vor Ort seinen dabei erlittenen Verletzungen.

Die Feuerwehren Holzkirchen, Hartpenning, Sachsenkam und Piesenkam rückten mit 75 Mann zum Unfall aus. Mit Schere und Spreizer trennten sie das Dach des X 5 ab, berichtet Einsatzleiter Lukas Reichhart, Zweiter Kommandant der Feuerwehr Hartpenning: „Es war eine schwierige Bergung.“

Die B 13 blieb während der Bergung von 22 Uhr bis 1.30 Uhr gesperrt. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle, der Abschleppdienst barg den BMW. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 24 000 Euro.

