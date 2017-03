Autofahrer kracht in einen Zaun in Fellach und haut ab

Wer hat gesehen, wie ein Fahrzeug in der Nacht auf Dienstag in Fallach einen Zaun beschädigt hat? Die Polizei Holzkirchen sucht dringend nach Zeugen. Es soll ein Renault gewesen sein.

Holzkirchen - Dringend gesucht werden Zeugen, die eine Unfallflucht im Holzkirchner Ortsteil Fellach beobachtet haben. Nach einer Mitteilung der Polizei Holzkirchen, soll in der Nacht von Montag auf Dienstag, ein unbekanntes Fahrzeug auf der MB 4 von Kreuzstraße in Richtung Holzkirchen unterwegs gewesen sein. Kurz nach dem Ortseingang Fellach kam der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der rechten Fahrzeugseite den Metallzaun einer Gartenbaufirma.

Der Zaun wurde, wie die Polizei berichtet, dabei verbogen und eingedrückt. Der Schadenliegt bei mindestens 400 Euro. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile muss es sich laut Polizei um einen Renault gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Holzkirchen unter 08024/90740 entgegen.

nip

