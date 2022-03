Unfallflucht in der Tiefgarage des HEP

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht © Friso Gentsch (dpa)

Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hat ein Unbekannter in der Tiefgarage des HEP verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Holzkirchen - Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte am Samstag, 5. März, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in der Tiefgarage des HEP-Einkaufszentrum an der Rosenheimer Straße in Holzkirchen einen grauen Peugeot 308 mit Münchner Kennzeichen an. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Unfallverursacher suchte das Weite - ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder der Polizei den Unfall zu melden. Die fahndet jetzt nach dem Unbekannten und nimmt Hinweise telefonisch entgegen unter: 08024/9074-0.

