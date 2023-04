Unser Wasser: Holzkirchen tritt bei

Die Trinkwassergewinnung der Stadt München im Landkreis Miesbach sorgt für Debatten. Die Marktgemeinde Holzkirchen tritt nun dem Verein Unser Wasser bei.

Die Marktgemeinde reiht sich ein: Der Gemeinderat hat einer Mitgliedschaft im Verein Unser Wasser zugestimmt, der die Interessen von Grundbesitzern und Kommunen im Landkreis gegenüber der Münchner Trinkwassergewinnung vertritt. Einig war sich das Gremium aber nicht.

Holzkirchen – Gut 295 Millionen Liter Trinkwasser fließen aus dem Kreis Miesbach nach München – täglich. Der Landkreis ist Hauptquelle der Wasserversorgung der Landeshauptstadt. Seit Jahrzehnten drängen die Stadtwerke München (SWM) mit übergeordneten Behörden auf eine Erweiterung des Wasserschutzgebiets im Landkreis. Dem gegenüber stehen die Interessen betroffener Grundstücksbesitzer, von Landwirten und Kommunen, deren Spielräume der strengere Schutz teils stark begrenzen würde – wie zuletzt das dann per Petition gekippte, vorweggenommene Dünge- und Beweidungsverbot belegte. Die sogenannten Altrechte, auf die sich die Stadt München beruft, stehen inzwischen beim Verwaltungsgericht infrage.

Der Verein Unser Wasser wirbt derzeit unter den Kommunen im Landkreis um weitere Mitglieder. Nun sprach der Vorsitzende Andreas Hallmannsecker im Holzkirchner Gemeinderat vor. Er war bis 2020 FWG-Bürgermeister in Valley, das teils im bestehenden Schutzgebiet liegt und deshalb etwa mit dem Lärmschutz an der A 8 seit bald 15 Jahren nicht vorankommt. Die Marktgemeinde besitzt Flächen, die in der Erweiterung des Wasserschutzgebiets liegen würden. Auch mit der Kläranlage sah Hallmannsecker Holzkirchen betroffen.

Der Münchner Wasserqualität, betonte er, drohe aus dem Oberland keine Gefahr. Zumal die SWM 2019 in Deisenhofen eine Entkeimungsanlage errichtet hätten. Er vermute, dass mit der geplanten Erweiterung des Schutzgebiets der Boden entwertet werden solle, damit die Stadt München den Grund für wenig Geld aufkaufen könne. Wasserversorgung, betonte er, müsse nach Recht und Ordnung ablaufen. Er wisse auch nicht, warum die SWM Werbung machten für ihr Wasser: „Will die Stadt noch mehr Wasser verkaufen?“

Auch Skeptiker im Gemeinderat

Anita Gritschneder (Grüne) war skeptisch: Man habe nur eine Seite gehört, daher könne sie einem Beitritt nicht zustimmen. „Als Gemeinderäte haben wir einen Eid geschworen, uns an die Rechte und Gesetze Bayerns zu halten“, sagte Gritschneder mit Blick auf die Altrechtefrage. Ihr Fraktionskollege Robert Wiechmann sah es als rechtens an, dass das Wasserschutzgebiet ausgeweitet werde. „Man kann da als Verein dagegen sein, aber nicht als Gemeinde“, fand er. Ihm seien die Haare zu Berge gestanden, als er die Spekulationen über die Motive der SWM gelesen habe, gab auch Simon Ammer (SPD) zu Protokoll. Es sei legitim, zugespitzt zu formulieren, aber man müsse bei den Fakten bleiben.

Solidarität mit den umliegenden Gemeinden zu zeigen, hielten dagegen Josef Sappl sen. (CSU) und Martin Taubenberger (FWG) für wichtig und befürworteten einen Beitritt. Michael Wohlschläger (CSU) hob hervor, dass der Verein legitime Ziele verfolge: „In erster Linie stellt er kritische Fragen, und das hat noch keinem geschadet.“

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) kritisierte, dass die Diskussion einen aus seiner Sicht falschen „Zungenschlag“ bekommen habe: „Ich habe herausgehört, dass der Verein am Rande der Legalität arbeitet. Das tut er nicht“, betonte er. In Sachen Wasserschutzgebiet stehe es den Gemeinden gut an, die Rechtmäßigkeit zu prüfen; es brauche ein rechtliches Fundament.

Dem schloss sich die Mehrheit an. Bei sieben Gegenstimmen aus den Reihen von Grünen und SPD befürwortete der Gemeinderat den Beitritt zum Verein Unser Wasser.

Andreas Wolkenstein