Unter Drogen am Steuer: Zweimal verrät der glasige Blick Fahrer auf der Autobahn A8 bei Holzkirchen

Von: Dieter Dorby

Die Autobahnpolizei erwischte die beiden Fahrer unter Drogeneinfluss am Lenkrad. © MM

Sein glasiger Blick hat einen Autofahrer aus dem Kreis Augsburg bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A 8 verraten, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, hielten die Beamten am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Richtung Salzburg einen Mercedes Sprinter an, der augenscheinlich zu schwer beladen war. Bei der Kontrolle auf dem Gelände der Autobahnpolizei bemerkten die Beamten, dass der 24-jährige Handwerker einen sehr glasigen Blick hatte.

Verschiedene Tests wie die Lichtreaktion der Pupillen erhärteten den Verdacht, sodass ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser bekräftigte die Vermutung der Beamten, dass der gebürtige Syrer unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, um den genauen Wert und die Art der konsumierten Betäubungsmittel festzustellen. Sollte die Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, droht ein Bußgeld über 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Auch noch zur Fahndung ausgeschrieben

Bei der Anzeigenaufnahme wurde weiter festgestellt, dass der Fahrer sowie sein Beifahrer, ein 22-jähriger Syrer, polizeiliche Fahndungsnotierungen hatten. Diese Fahndungen wurden den ausschreibenden Behörden übermittelt. Die zwei Handwerker konnten dann nach einem Fahrerwechsel und Umladung die Fahrt zu einer Baustelle am Chiemsee fortsetzen.

20-Jähriger reagiert ungehalten

Gegen 21.30 Uhr dann die nächste Drogenfahrt – und wieder war es der glasige Blick, der den Fahrer verriet. Dieser war von der Polizei auf der Tank- und Rastanlage Holzkirchen-Süd angehalten worden. Dabei war der 20-Jährige aus dem Kreis Rosenheim gleich etwas ungehalten, da er fand, dass nur er ständig angehalten und kontrolliert werde. Bei der Frage nach Kontakt mit Drogen erwiderte der Handwerks-Azubi, dass ein Konsum lange her sei – seine Pupillen widerlegten das.

Schon eine Woche vorher erwischt

Auch hier kam es zum Urintest, der ganz klar den Verdacht bestätigte. Bei der Anordnung der Blutentnahme meinte der junge Mann, dass „wir“ das ja schon hätten: Er sei schon eine Woche zuvor im Stadtgebiet Rosenheim angehalten worden. Auch damals stand er im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Die Beamten klärten ihn daher darüber auf, dass zwei Fahrten auch zwei Taten seien. Auch zähle die Konzentration von Betäubungsmitteln im Blut zur Tatzeit – die musste ermittelt werden. Sollte sich in beiden Fahrten der Verdacht bestätigen, wird im zweiten Fall das Bußgeld verdoppelt. Hinzu kommt ein Fahrverbot von drei Monaten.

Info an Führerscheinstelle

Sowohl beim Syrer wie beim Rosenheimer erfolgt unabhängig von der Anzeigenerstattung seitens der Polizei auch ein Bericht an die Führerscheinstelle, da zu überprüfen ist, inwieweit eine geistige Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen gegeben ist.

