Ab Montag wird wieder gewerkelt

Kein Arbeiter in Sicht: Auf der Baustelle in der Föchinger Straße herrschte in den vergangenen Wochen Sommerflaute.

Urlaubsflaute auf Baustelle in der Föchinger Straße in Holzkirchen

Zwei Wochen lang standen die Bauarbeiten an der Föchinger Straße in Holzkirchen still. Ab kommender Woche ist die Sommerflaute dort aber vorbei, versichert die Baufirma.