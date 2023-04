Verbotenes Autorennen mitten in der Nacht: Zwei junge Frauen und ein Mann rasen durch Holzkirchen

Ein nächtliches Autorennen stoppte die Polizei in der Nacht auf Samstag (2. April) in Holzkirchen (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Die drei „Rennfahrer“ hatten sich offenbar verabredet: Ein mitternächtliches Wettrennen lieferten sich zwei junge Frauen und ein Mann mitten in Holzkirchen. Der Polizei gelang es, die Raser zu erwischen.

Holzkirchen - Die Motoren heulten. Und gefahren wurde, was die Kisten hergaben: Mit bis zu 100 Stundenkilometern rasten drei Autos in der Nacht von Freitag auf Samstag (1./2. April) über Holzkirchner Straßen. Am Steuer saßen zwei junge Frauen aus Otterfing und Valley sowie ein 27-jähriger Holzkirchner. Die Holzkirchner Polizei verfolgte das Trio und konnte sie auch stoppen. Die Beamten gehen von einem verbotenem Autorennen aus. Den drei „Rennfahrern“ drohen schwere Strafen.

Wie die Polizei mitteilt, verließen die drei Fahrzeuge kurz nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr die Parkgarage des HEP-Einkaufszentrums in der Ortsmitte. Es handelte sich um einen 3er BMW, einen Fiat Punto und einen Audi A1. Am Steuer saßen jeweils eine 21-jährige Otterfingerin, eine 20-Jährige aus Valley sowie ein 27-jähriger Holzkirchner. Am HEP-Kreisel bogen die drei Autos mit hoher Geschwindigkeit in die Rosenheimer Straße ein. Die „Rennfahrer“ waren dabei dreist genug, ihre Raserei unmittelbar neben der Holzkirchner Polizeiwache am HEP-Kreisel zu starten.

Ein Streifenwagen der Polizei, der zufällig nahe der „Rennstrecke“ unterwegs war, sichtete die drei Autos und nahm die Verfolgung auf. Nach Angaben der Polizei fuhren der BMW, der Fiat und der Audi dicht aufeinander auf und versuchten, sich gegenseitig mit hoher Geschwindigkeit zu überholen. Dabei erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 90 und 100 Stundenkilometern.

Die wilde Jagd ging zunächst auf der Rosenheimer Straße ortsauswärts bis zum dortigen Kreisverkehr und von dort auf der Nordspange Richtung Erlkam und McDonald‘s-Kreisel. Die Polizeistreife jagte hinterher. Schließlich gelang es den Beamten, die Autos zu stoppen, als diese schon wieder Richtung Ortszentrum unterwegs waren. Auf Höhe der Wilhelm-Liebhaber-Straße kam es zur Kontrolle.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und Feststellung der Personalien durften die drei Raser ihre Führerscheine zwar behalten. Der Holzkirchner und die beiden Fahrerinnen aus Valley und Otterfing werden sich aber bald wegen einer Straftat verantworten müssen: Seit Oktober 2017 werden illlegale Kraftfahrzeugrennen nach Paragraf 315d Strafgesetzbuch verfolgt und bestraft. Im Falle einer Verurteilung sieht das Gesetz eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Außerdem ist im Falle einer Verurteilung mit einem längeren Fahrverbot für die Fahrzeugführer zu rechnen.

