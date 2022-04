Verkehrsclub Deutschland und Holzkirchen arbeiten zusammen

Verkehrsexperte Bernd Vilsmaier schlägt praktische Lösungen vor. © Privat

Südumfahrung, Radnetzplanung, Pendlerfahrrad – in Sachen Mobilität ist in Holzkirchen einiges in Bewegung. Ein Akteur ist der Verkehrsclub Deutschland, mit dem die Marktgemeinde in einem Projekt zu Wohnen und Mobilität zusammenarbeitet. Koordinator Bernd Vilsmaier plädiert für lebensdienliche Lösungen.

Holzkirchen – Eigentlich, sagt Bernd Vilsmaier, sei das Auto mehr ein Stehzeug als ein Fahrzeug. Denn es wird es durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag bewegt. Heißt also im Rückkehrschluss: 23 Stunden täglich steht das Auto. Vilsmaier hat noch weitere Zahlen parat: Drei Viertel aller Wege beginnen und enden an der eigenen Haustür. Die Menschen müssen also von zuhause wegkommen – und nutzen dazu nur allzu oft das eigene Fahrzeug. „Muss das so sein?“, fragt Vilsmaier und schiebt die Antwort gleich nach: „Wir versuchen zu gewährleisten, dass Menschen mobil bleiben, aber ohne Auto.“

Holzkirchen ist Projektpartner

Vilsmaier ist Regionalkoordinator beim Verkehrsclub Deutschland (VCD), der sich eine umweltverträgliche Verkehrswende auf seine Fahnen geschrieben hat. Zum Beispiel im Projekt „Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität“, das mit 2,3 Millionen Euro vom Bundesumweltministerium gefördert wird. „Wir möchten dabei die Grundbedürfnisse nach Wohnen und nach Mobilität zusammendenken“, erläutert Vilsmaier. Dazu hat sich der VCD mit zwei Kommunen und Vertretern der Wohnungswirtschaft, mit Verkehrsdienstleistern und mit Architekten zusammengetan.

Eine der beiden Kommunen ist der Markt Holzkirchen, die andere die Stadt München. „Holzkirchen bietet sich aufgrund der Pendlerproblematik gut an“, erläutert Vilsmaier. Der VCD biete den Kommunen und Experten Netzwerktreffen, Fachforen sowie Beratungen in Sachen Mobilitätsentwicklung an.

Für Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ist es der Aspekt der Vernetzung, der den Mehrwert für die Marktgemeinde ausmacht. So habe man sich bereits mit Vertretern der Gemeinde Preetz (Schleswig-Holstein) austauschen können. Thema war unter anderem das Pendlerfahrrad, das Holzkirchen zusammen mit anderen Gemeinden des Nordlandkreises einführen möchte. Preetz sei in vielem mit Holzkirchen vergleichbar. „Ohne das Projekt hätten wir die nie getroffen“, vermutet Schmid.

Vier Bausteinefür Mobilität

Vier große Bausteine liegen in Vilsmaiers Instrumentenkasten für eine nachhaltige Verkehrswende: Der Fußverkehr muss für die Bürger sicher und bequem sein, die Radverkehrsinfrastruktur muss ausgebaut werden. Dann: Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) braucht neue Konzepte. Und schließlich muss das Bewusstsein bei den Menschen geschärft werden, denn „Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer“.

„Lebensdienliche Lösungen“

Dass Nachhaltigkeit für viele Menschen ein schwieriges Thema ist, weiß Vilsmaier. Man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen, sagt der Verkehrsexperte. „Aber man braucht oft einen langen Atem.“ Und wenn es schwierige Abwägungen zu treffen gilt? Wenn sich nachhaltiger Verkehr als teuer erweist? „Bei Abwägungen muss gefragt werden, welche Lösung lebensdienlicher ist“, sagt er. Heißt konkret: Brauchen wir wirklich eine Weihnachtsbeleuchtung oder nicht vielmehr einen neuen Radweg? Das seien die Fragen, die sich die Wohn- und Mobilitätsplaner stellen müssen.

Vieles werde schon getan, sagt Vilsmaier auch. Es sei gerade eine Aufbruchzeit. Die Hoffnung des Verkehrsexperten ist dabei wohl, dass bei diesem Aufbruch das Auto stehen bleibt.

Von Andreas Wolkenstein

