Verletzter Mercedes-Fahrer nach Auffahrunfall mit drei Autos auf B318

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Auch die Polizei war bei dem Unfall auf der B318 im Einsatz © Friso Gentsch

Leicht verletzt worden ist ein 24-Jähriger bei einem Auffahrunfall mit drei Autos auf der B318 in der Nähe des Geothermiewerks.

Holzkirchen - Der Mercedes des jungen Mannes aus Wackersberg wurde wie ein Sandwich zwischen den beiden anderen am Unfall beteiligten Autos eingequetscht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Donnerstagmorgen, 7.40 Uhr, auf der B318 in Fahrtrichtung Autobahn A8 zwischen dem Geothermiewerk und Fichtholz.

Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn A8 staute sich der Verkehr, weshalb eine 20-jährige BMW-Fahrerin aus Kreuth abbremsen musste. Der 24-jährige Wackersberger bemerkte es offenbar zu spät - und krachte in das Heck des BMW. Hinter ihm fuhr eine 40 Jahre alte Frau aus Tölz, die nicht ausreichend Abstand gehalten hatte und dem Van auffuhr. Der wurde bei dem Unfall vorne und hinten eingedrückt. Während der VW der Tölzerin fahrbereit blieb, mussten BMW und Mercedes Van abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro, schätzt die Polizei.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.