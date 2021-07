Mann seit Monaten vermisst: Er lebt vermutlich im Wald bei Holzkirchen - Wer kennt sein Versteck?

Kripo übernimmt Suche

Immer noch wird Sebastian M. vermisst. Der 61-Jährige versteckt sich vermutlich irgendwo im Wald bei Holzkirchen. Jetzt hat die Kripo Miesbach den Fall übernommen und hofft, dass Zeugen Hinweise auf sein Lager geben können.

Holzkirchen - Wo versteckt sich Sebastian M.? Ist ihm doch etwas zugestoßen? Seit über zwei Monaten ist der 61-Jährige als vermisst gemeldet. Nach einem Streit hatte M., der unter einer geistigen Behinderung leidet, die Betreuungseinrichtung Regens Wagner in Erlkam bei Holzkirchen am 30. Mai verlassen.

Holzkirchen: Sebastian M. immer noch vermisst - Suchaktionen bisher erfolglos

Zweimal wurde er seitdem im Umfeld Erlkams gesehen, selbst groß angelegte Suchen mit Hunden und Hubschrauber blieben aber erfolglos (wir berichteten). Jetzt hat die Kripo Miesbach den Fall übernommen und bittet die Bevölkerung, besonders in und um Holzkirchen nach möglichen „Lagern“ des Vermissten Ausschau zu halten.

Wie die Kripo mitteilt, war Sebastian M. bereits 2003 mehrfach für mehrere Tage verschwunden, kehrte jedoch immer nach Hause zurück. Seine Ausreißer-Zeit verbrachte er damals überwiegend im Wald. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 61-Jährige auch diesmal irgendwo im Wald verborgen hält und sich nachts abseits von Straßen bewegt.



Holzkirchen: Vermisster gilt als scheu, eine Gefahr geht von ihm nicht aus

Die Nächte verbringt der Vermisste mutmaßlich in selbst errichteten oder bereits existierenden Lagern. Laut Kripo kommen dafür offen stehende, abseits gelegene Hütten oder Stadl in Frage. Der 61-Jährige gilt als menschenscheu. Bei einem Ansprechen, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei damit zu rechnen, dass M. fliehen will. Die Ermittler betonen aber, dass von dem 61-Jährigen keine Gefahr ausgeht.



Ein erstes Lebenszeichen hinterließ der Vermisste am 8. Juni, als er sein dreirädriges Fahrrad in einem Wäldchen bei Mölgg-Aberg deponierte. Sebastian M. dürfte also nur zu Fuß unterwegs sein. Am 20. Juni wurde er erneut, nur spärlich bekleidet, unweit von Erlkam gesehen. Den Suchteams konnte er sich wieder entziehen. Seitdem fehlt jede Spur von dem 61-Jährigen. Die Polizei verfolgt mittlerweile auch, ob er irgendwo Geld von seinem Konto abhebt, fand aber keine Anhaltspunkte.



Sebastian M. ist schwerhörig und spricht undeutlich. Zudem hinkt er vermutlich aufgrund einer Knie-Operation. Er ist groß gewachsen (über 1,80 Meter) und dürfte nach wochenlangem Aufenthalt im Freien als eher ungepflegt auffallen. Die Kripo interessiert, wer im Raum Holzkirchen, speziell in abgelegenen Gebieten, Lager, Hütten, Stadel oder ähnliches kennt, in denen M. nächtigen könnte. Wer glaubt, den Vermissten gesehen zu haben? Hinweise nimmt die Kripo Miesbach unter der Nummer 0 80 25 / 29 90 entgegen.

