Vermummte lassen Hofladen-Kasse mitgehen - Polizei sichtet Video-Material

Von: Andreas Höger

Nach einem Diebstahl in Kleinhartpenning ermittelt die Holzkirchner Polizei (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei Vermummte ließen in der Nacht auf Montag (12. Dezember) die Vertrauenskasse eines Hofladens in Kleinhartpenning mitgehen. Als sie die Kasse öffneten, dürften sie enttäuscht gewesen sein.

Kleinhartpenning - Das Diebespaar wusste offenbar, dass sie von einer Videokamera beobachtet werden: Vermummt schlichen sich zwei Langfinger in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. auf 12. Dezember) in die kleine Verkaufshütte eines landwirtschaftlichen Betriebs in Kleinhartpenning (Hackenseestraße). Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, hatten sie es auf die Verkaufskasse abgesehen.

Nach Angaben der Polizei war es gegen 3 Uhr nachts, als die beiden Gestalten den kleinen Hofladen betraten. Sie schauten sich um und entwendeten im weiteren Verlauf eine Kasse samt dem darin befindlichen Bargeld. Im Anschluss entfernten sich beide fußläufig vom Tatort.

Mittlerweile hat die Polizei die Videoaufzeichnung ausgewertet und ist dem Paar auf der Spur. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen Mann und eine Frau, die deutsch mit bayerischem Dialekt sprachen. Vermutlich hatten sich die Diebe eine größere Beute erwartet, tatsächlich befanden sich laut Polizei nur etwa 20 Euro in der Kasse.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Rufnummer 08024/90740 zu melden.

Einbruch in Brauerei aufgeklärt

Zwei andere Einbrüche, die über ein Jahr zurückliegen, konnte die Holzkirchner Polizei jetzt nach langfristiger und umfangreicher Ermittlungsarbeit aufklären. Fünf junge Holzkirchner waren in den Abendstunden des 17. und 18. September 2021 (Freitag und Samstag) in ein Brauerei-Lager im Gewerbegebiet-Ost (Industriestraße 5) eingestiegen und hatten dort ihr Unwesen getrieben.

Nach Auswertung der Spurenlage ermittelte die Polizei jetzt die Täter, die letztlich zum Großteil geständig sind. Es handelt sich demnach um vier männliche Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren aus Holzkirchen sowie um einen Jugendlichen unter 14 Jahren, ebenfalls aus Holzkirchen.

Die Burschen hatten sich laut Polizei Zutritt über ein Rolltor der Betriebshalle verschafft und dort ihr Unwesen getrieben. Sie bewegten und beschädigten einen Gabelstapler, rangierten Paletten, zerbrachen Leergut und bedienten sich an Getränken. Die Polizei bezifferte den Sachschaden damals auf mindestens 1000 Euro.

