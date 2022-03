„Viele haben sich mit Pandemie eingerichtet“

Testet weiter: Christoph Gonschorek, Inhaber der Marien Apotheke Holzkirchen, merkt, dass seine Kunde gelassener mit Corona umgehen. Trotzdem sei die Zahl der Tests und positiven Ergebnisse weiter hoch. © Thomas Plettenberg

Im Interview spricht der Holzkirchner Apotheker Christoph Gonschorek über seine PCR-Tests, die Corona-Einstellung und Ukraine-Sorgen seiner Kunden.

Holzkirchen – Seit einem Monat wertet Christoph Gonschorek in der Marien Apotheke Holzkirchen PCR-Tests selbst aus. In unserem Gespräch erklärt er, wie sich die Einstellung der Menschen zur Pandemie in dieser Zeit verändert hat und wie er den russischen Angriff auf die Ukraine am Kaufverhalten seiner Kunden merkt.

Herr Gonschorek, die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt. Ebbt auch die Nachfrage nach PCR-Tests in Ihrer Apotheke ab?

Gonschorek: „Die Nachfrage nach PCR-Tests ist ungebrochen. Wir haben auch weiter viele positive Tests und werden weiter Tests anbieten. Ein Abebben bemerke ich noch nicht. Das dauert wohl noch ein paar Wochen.“

Hat sich die Einstellung der Menschen zu Corona in den vergangenen Wochen verändert?

Gonschorek: „Ich glaube, der Großteil der Leute geht inzwischen etwas lockerer mit einem positiven Test um. Jeder kennt nun jemanden, der infiziert war. Das trägt zur Gelassenheit bei. Einige haben aber auch weiter viel Angst oder sind immer noch überrascht, wenn sie sich trotz Booster anstecken. Der Irrglaube, eine Impfung schütze vor einer Infektion, hält sich gerade bei einigen Älteren hartnäckig in den Köpfen. Manchmal kommen Leute ohne Maske in die Apotheke und sagen: Kein Problem, ich bin dreimal geimpft. Ich sage dann: Bitte setzen sie trotzdem Ihre Maske auf.“

Stecken sich bestimmte Gruppen häufiger an als andere?

Gonschorek: „Ich habe das Gefühl, es steckt sich völlig wahllos jeder mit gleicher Wahrscheinlichkeit an. Auch geimpft oder ungeimpft macht meiner Ansicht nach keinen Unterschied. In den vergangenen Wochen hatten wir viele positive Tests bei Kindern. Ärzte berichten mir auch, dass das Virus in Seniorenheimen grassiert. Aber ich erkenne kein Muster. Tritt das Virus beispielsweise in einer Familie auf, infizieren sich fast immer mehrere Mitglieder. Andererseits kenne ich Geimpfte und Ungeimpfte, die sich nicht angesteckt haben.“

Bemerken Sie überhaupt einen Vorteil der Impfung?

Gonschorek: „Sie schützt vor schweren Verläufen. Ein schwerer Verlauf ist etwa eine Erkrankung, die auf der Intensivstation endet. Liegt jemand zuhause zwei Wochen danieder, ist das kein schwerer Verlauf. Davor schützt die Impfung nach meinen Erfahrungen nicht. Wie stark man eine Erkrankung spürt und wie leicht man sich ansteckt, entscheiden andere Faktoren. Die persönliche Verfassung zum Beispiel.“

In den vergangenen Monaten gab es viel Kritik an wechselnden Quarantäneregeln. Wissen Positive jetzt, was sie tun müssen?

Gonschorek: „Die meisten wissen schon, dass sie jetzt eine Woche zuhause bleiben müssen. Die Leute kommen außerdem größtenteils zu uns, weil ihre Schnelltests positiv waren. Sie wissen also, was auf sie zukommt und haben sich vorbereitet. Kennt sich jemand gar nicht aus, geben wir Tipps. In der Regel bekommen Infizierte ihren Bescheid vom Gesundheitsamt nicht während der Quarantäne, also ist es wichtig, dass wir Fragen beantworten. Aber es läuft schon. Viele haben sich mit der Pandemie eingerichtet.“

Wie wichtig ist den Menschen Corona noch? Hat der Überfall auf die Ukraine die Pandemie aus den Köpfen verdrängt?

Gonschorek: „Momentan steckt den Leuten eher die Ukraine in den Köpfen. Sie kaufen uns die Jodtabletten leer, weil diese das Einlagern von radioaktivem Jod in der Schilddrüse verhindern sollen. Ich schätze, die Nachfrage hat sich mindestens verdoppelt. Drei Leute haben uns sogar nach einem besonders hoch dosierten Präparat für radioaktive Notfälle gefragt, das ich noch nie verkauft habe.“