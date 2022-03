Grünes Licht für FOS-Erweiterung

Von: Stephen Hank

Auf dem Vorplatz zwischen Gymnasium (links) und Fachoberschule (rechts) soll das zweigeschossige Bauwerk auf Höhe des grasbewachsenen Flachdachbaus entstehen. 674 Schüler besuchen die FOS. © Thomas Plettenberg (Archiv)

Die zusätzlichen Unterrichtsräume an der Fachoberschule (FOS) in Holzkirchen können kommen. Der Kreisausschuss hat der Aufstellung von vier Containern zugestimmt.

Holzkirchen ‒ Der Landkreis München plant derzeit den Bau einer eigenen Fachoberschule im südlichen Landkreis. Allein von dort besuchen derzeit 264 junge Menschen die weiterführende Schule in der Marktgemeinde. Mit ihren insgesamt 674 Schülern platzt sie mittlerweile aus allen Nähten. „Viele Räume werden derzeit schon zweckentfremdet“, sagte Landrat Olaf von Löwis (CSU) im Kreisausschuss. „Mit den Containern tun wir auch der Schule selbst einen Gefallen.“ Bis zu 120 Schüler finden bis zur Eröffnung der neuen Fachoberschule in Oberhaching in den vier Holzmodulen Platz.

Die vorübergehende Erweiterung kostet den Landkreis Miesbach kein Geld. Eine Zweckvereinbarung regelt, dass der Landkreis München für die Aufstellung und den Unterhalt der Container aufkommt. Die vereinbarten Kosten von maximal 768 000 Euro werden wohl nicht ausgeschöpft. „Uns liegt ein Angebot über 366 000 Euro vor, dazu kommen noch die Kosten für den Rückbau in Höhe von 30 000 Euro“, verriet Kreiskämmerer Gerhard de Biasio in der Sitzung. Man sei also finanziell auf der sicheren Seite. Die Aufstellung der Container im Eingangsbereich der FOS erfolgt zum Schuljahr 2022/2023.

Dauerhafte Erweiterung der Schule nicht sinnvoll

Eine dauerhafte Erweiterung der Schule sei nicht sinnvoll, so Biasio, weil Holzkirchen die Münchner Schüler nach Fertigstellung der FOS in Oberhaching – also voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/2026 – verliert. „Es ist dann wieder genügend Platz“, sagte er.

In den Containern werden, so hieß es vor wenigen Tagen im Kreisausschuss für Bauen des Münchner Kreistags, vor allem sogenannte Vorläuferklassen für die neue FOS Oberhaching unterrichtet. Der Schulzweckverband im Süden des Landkreises München wird für die Container wohl IT-Ausstattung und Möbel vorab bestellen, die dann später ins neue Schulhaus nach Oberhaching mitgenommen werden.

