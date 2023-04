Volkshochschule Oberland: Neuer Vorstand im Interview - „Wollen viele Orte bespielen“

Von: Jonas Napiletzki

Hofft auf Dialog: Dominik Schmidt, neuer Vorstand der vhs Oberland, will auch in Gmund überzeugen. © TP

Dominik Schmidt ist als neuer Vorstand der vhs Oberland gestartet – und führt in seinen ersten Wochen Gespräche mit Gmund. Die dortige vhs könnte im Verein integriert werden.

Landkreis – Eine ruhige Zeit zum Einarbeiten war Dominik Schmidt nicht beschert: Der neue Vorstand der vhs Oberland, der erst in diesem Monat die Nachfolge von Thomas Mandl angetreten hat (wir berichteten), steht schon am heutigen Dienstag vor einer Schlüsselaufgabe. Im Gemeinderat Gmund geht es nach dem Tod der vhs-Leiterin Eugenie Lückerath um die Möglichkeit, die bisher eigenständige Einrichtung im fusionierten Verein zu integrieren, nachdem sich der Verein der vhs Gmund auflöst. Darüber, über seine neuen Aufgaben und erste Ziele spricht Schmidt im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Schmidt, Sie haben das Ruder in unruhigen Zeiten übernommen. Wie sieht Ihre Bilanz der ersten Wochen aus?

Dominik Schmidt: Es ist sehr tragisch, dass Frau Lückerath verschieden ist. Sie hatte sich mit Leib und Seele der vhs verschrieben. Mein Einstieg war dadurch etwas turbulenter. Ich bin aber froh, dass es Gespräche mit der vhs Oberland gibt und wir – wenn alles gut geht – den Standort in Gmund erhalten können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt und hoffe auf einen guten Dialog mit dem Gemeinderat. Unsere Idealvorstellung ist es, schon im nächsten Semester im Herbst nahtlos ans Programm in Gmund anknüpfen zu können.

Anforderungen an die vhs gestiegen

Ist abseits dieser Thematik alles glatt gelaufen?

Schmidt: Ja, insgesamt war mein Einstieg super. Thomas Mandl ist nicht sofort nach Italien entschwunden (lacht). Es ist beruhigend, zu wissen, dass er noch da ist. Auch das Team im Zentrum in Holzkirchen, in dem ich mein Büro habe, ist eingespielt und hat mich freundschaftlich aufgenommen. Wir sind schon mitten in der Zusammenarbeit.

Planen Sie Veränderungen in der vhs Oberland?

Schmidt: Wir wollen unsere Angebote noch breiter fächern. Die Anforderungen sind vielschichtiger geworden, besonders in der Digitalisierung. Das trifft Online- und Hybridkurse, die von überregionalen Dozenten geführt werden können. Auch Inhalte sind betroffen. Den klassischen Word-Kurs gibt es zwar noch, gefragt sind aber auch spezifische Angebote zu künstlicher Intelligenz, Design, Buchhaltung, Marketing und Social Media oder zu Management-Aufgaben.

Integrationszentrum in Miesbach geplant

Bestehende Angebote bleiben aber?

Schmidt: Wir hatten im vergangenen Jahr ein Trimester und wollen den Turnus jetzt wieder mit zwei Semestern pro Jahr fortführen. Die Planungen für das Programm ab Herbst starten im Mai. Auf jeden Fall bleiben werden kostenlose Angebote wie das Repaircafé und das „Café & PC“. Dort werden einmal pro Monat einfache Fragen zu Geräten beantwortet, was sehr gut angenommen wurde. Auch das Sommerfest am 12. Mai in unserem Zentrum im Tegernseer Tal findet natürlich statt. Das Fest richtet sich an den ganzen Landkreis; eingeladen sind alle Mitarbeiter, Dozenten und Teilnehmer. Es gibt auch Live-Musik von unserer Band. Ich werde auch mitspielen – am Bass.

Gibt es weitere neue Angebote, die Sie schaffen möchten?

Schmidt: In Miesbach wollen wir in unseren Räumen am Bahnhof ein Integrations- und Prüfungszentrum eröffnen. Das wäre eigentlich der erste Punkt auf meiner Liste gewesen – jetzt steht die vhs Gmund ganz oben. In Holzkirchen hätten wir auch gerne ein Integrationszentrum, hier wird’s wegen der Räumlichkeiten aber noch etwas dauern. Ganz aktuell bieten wir außerdem allen Gemeinderäten einen Besuch an, um unsere Angebote vorzustellen und den Bedarf abzufragen. Wir wollen möglichst viele Orte bespielen und freuen uns über Ideen und den ein oder anderen Raum, den wir nutzen können. Ich freue mich sehr auf die Arbeit, sie macht mir unglaublich Spaß.

