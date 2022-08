Oskar-von-Miller-Platz: Vollsperrung nur noch diese Woche

Von: Andreas Höger

Leidtragende der Baustelle am Oskar-von-Miller-Platz: Die Einzelhändler (v. l.) Simone Kropp (Boutique Simode), Weinhändler Hans Priller, Thomas Häusler (Tupperware-Shop), Mathias Simsch (Farben Hainz) und Gabriela Gabrielli (Mode-Café Cose-Cosi) trafen sich gestern zu einem Erfahrungsaustausch. © Thomas Plettenberg

Es gibt sie noch: Baustellen, die schneller laufen als geplant. Die Vollsperrung des Oskar-von-Miller-Platzes wird bereits am Samstag (13. August) wieder aufgehoben. Statt vier nur zwei Wochen Sperre – das freut auch die Einzelhändler rund um den Platz, die bereits Umsatzeinbrüche spüren.

Holzkirchen – Das Wetter hat mitgespielt. Seit 1. August, als die Bauarbeiten auf dem Oskar-von-Miller-Platz begannen, störte kaum ein Tropfen Regen. Vor allem aber erwies sich der Untergrund, wo die Gemeindewerke ein 20 000 Volt-Kabel von der Baumgartenstraße zu den Neubauten in die Rosenheimer Straße führten, deutlich übersichtlicher als befürchtet. „Wir dachten, dass wir auf mehr querende Leitungen treffen, die uns im Weg sein könnten“, sagt Harald Feldner, Bauleiter der Gemeindewerke.

Doch dem war nicht so. Und das halbiert die Bauzeit. Schon am Donnerstag, sagt Feldner, werden alle Gräben wieder verfüllt und asphaltiert. Am Freitag (12. August) ist vorgesehen, die Baustelle zu räumen. „Am Samstag sollte der Platz wieder frei befahrbar sein“, sagt Feldner.

Eine gute Nachricht nicht nur für Autofahrer, die wegen der Vollsperrung auf großräumige Umleitungen ausweichen müssen. Auch die umliegenden Einzelhändler können durchatmen. Der Haushamer Mathias Simsch, der 2021 „Farben Hainz“ übernahm, trommelte gestern einige Einzelhändler-Kollegen zusammen, um die Situation zu besprechen. Das Treffen fand statt, bevor die Sperrzeit-Verkürzung durchsickerte.

„Unsere Kunden sollen wissen, dass wir trotz Baustelle für sie da sind“, sagt Simsch. In der Nähe, etwa im Herdergarten, könne man parken, die Geschäfte seien gut erreichbar. „Ein paar Schritte gehen, das sollte machbar sein“, findet Gabriela Gabrielli vom Mode-Café Cose Cosi. Simone Kropp, Besitzerin der Boutique Simode, pflichtet ihr bei. „Es ist nicht weit –und die meisten haben zwei gesunde Beine.“

Die Laufkundschaft fehlt

Trotzdem schreckt die Vollsperrung einige Kunden ab. „Die Laufkundschaft fehlt“, stellt Kropp fest. Man dürfe nicht unterschätzen, ergänzt Gabrielli, wie viele Nicht-Holzkirchner und auch Touristen im Ort unterwegs seien. Gerade diese Klientel ist der größte Umsatzbringer für den Tupperware-Shop von Thomas Häusler. „Touristen kaufen gern bei uns“, sagt Häusler. Seit die Baustelle anlief, verlor er nach eigenen Angaben 80 Prozent Umsatz. Er hätte sich mehr Entgegenkommen der Marktgemeinde gewünscht. Er kenne Gemeinden, da werde für die Dauer solcher Baustellen die Gewerbesteuer ausgesetzt.

Weinhändler Hans Priller hält das für überzogen. „Wo fängt man da an und wo hört man auf?“ Er ist – wie Kroll, Gabrielli und Simsch – grundsätzlich einverstanden mit dem Baustellen-Management. Man sei brieflich und via Mail informiert worden. Und wenn Baustelle, dann sei August das geringste Übel.

Bürgermeister Christoph Schmid hatte im Vorfeld alle betroffenen Geschäfte besucht und um Verständnis geworben. Den Wunsch nach Gewerbesteuer-Nachlass kann er nicht nachvollziehen: „Von einer guten Infrastruktur profitieren doch alle, auch Ladenbesitzer.“ Um den Einzelhandel im Baustellen-Sommer zu unterstützen, starte die Standort-Förderung diese Woche eine Plakataktion mit dem Slogan „Daheim einkaufen trotz Baustelle –das geht.“ Gut gemeint, sagen Kropp und Priller, das komme aber am Oskar-von-Miller-Platz zu spät.

Auffällig sei, erzählt Kropp, wie viele Autofahrer trotz Verbotsschilder durch die Baustelle fahren. „Und dann auch noch kräftig schimpfen und hupen.“ Das hat auch Gabriela Gabrielli beobachtet – und sich gewundert, dass die Arbeiter meist gelassen blieben. Überhaupt wisse sie von Kundinnen, die das Fehlen des Verkehrslärms genossen - und die fleißigen Arbeiter auch nicht als Zumutung empfanden.

