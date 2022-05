Von den Bahamas nach Holzkirchen: Das bewegte Leben des Krov Menuhin

Im Kochelsee tauchte er nach Waffen

Krov Menuhin war als US-Soldat in Lenggries stationiert. Sein Beruf als Naturfilmer führte ihn um die ganze Welt. Auch nach Holzkirchen hat der Sohn eines berühmten Geigers einen direkten Draht.

Holzkirchen – Früher, da ist Krov Menuhin viel geflogen. Nach Alaska, Südamerika, auf die Bahamas. Und immer saß er selbst am Steuerknüppel. Jetzt nutzt der 81-jährige das Auto – und fährt damit ab und zu von England, wo er mit seiner Frau Karen in der Nähe von Oxford wohnt, nach Holzkirchen. „Wir haben Hund und Katze, mit denen können wir nicht fliegen“, sagt Menuhin und lacht. Die Familie ist es, die ihn immer wieder nach Holzkirchen führt: Sohn Aaron wohnt mit Frau Merle, den fünf Kindern und zwei Hunden in der Marktgemeinde.

Das Gespräch findet per Videotelefonat statt, Menuhin sitzt in seinem Haus in England. Karen winkt in die Kamera. Sie ist Schriftstellerin, gerade ist ihr Krimi „Die Toten von Melrose Court“ auf deutsch erschienen. Im Hintergrund sind Fotos von Flugzeugen zu sehen. Keine Instrumente? Sein Vater war schließlich der berühmte Geiger und Dirigent Yehudi Menuhin. Der Sohn schmunzelt: „Das musikalische Talent hat mich übersprungen.“

+ Training im Isarwinkel: Krov Menuhin im Jahr 1963. © privat

Das Oberland kennt Menuhin. Vor vielen Jahren war er schon einmal hier, als Soldat der der US-Special Forces, den „Green Berets“. Die waren in der Tölzer Flintkaserne und zeitweise auch in Lenggries stationiert. 1953 kamen die Amerikaner und blieben bis 1991, noch heute treffen sich Ehemalige im Isarwinkel.

Menuhin kam 1961 im Oberland an. Zuvor hatte er studiert. „Das hat mir aber nicht gelegen“, sagt er. Also Lenggries. Dort wirkte Menuhin als Lehrer und bildete amerikanische Soldaten in Guerilla-Taktiken aus. „Unsere Aufgabe war es, mit befreundeten Armeen den Widerstand zu trainieren.“ Es war die Zeit des Kalten Kriegs.

Zu der Zeit hatte Krov bereits seine Leidenschaft entdeckt, die ihn das weitere Leben beschäftigen sollte: das Tauchen. Mit seiner Mutter und dem Stiefvater wohnte er seit seinem 15. Lebensjahr auf den Bahamas, dort begann er mit dem Tauchen. Später wurde es sein Beruf: Menuhin begann, Wale zu filmen und drehte in den 1970er Jahren Naturfilme für die britische BBC. Von 1983 bis 2010 führte er Regie bei der französischen TV-Serie „Ushuaia“, ein populäre Serie über die Natur und ihre Geschichte. Dabei kam ihm zu Gute, dass er nach der Zeit in der Armee eine Fluglizenz erworben hatte. So agierte Menuhin als Flieger, Kameramann, Taucher und Regisseur – eine ganze Produktionsfirma in Personalunion.

+ Berühmter Vater: Yehudi Menuhin (1991). © privat

Im Kochelsee tauchte er nach Waffen

An die Zeit als Soldat im Oberland denkt er gerne zurück. An den Juwelier Eichmann in Bad Tölz zum Beispiel. Der hatte das Emblem der „Green Berets“, ein trojanisches Pferd, gefertigt. Die Soldaten trugen das aus einer Silbermünze gegossene Stück an ihren grünen Mützen, den Berets, bis die Army es 1962 durch ein anderes Emblem ersetzte. „Wir durften es nicht mehr haben, aber alle haben es behalten“, erinnert sich Menuhin.

Und er erzählt, dass jeder Soldat, der neu in Bad Tölz ankam, seine US-Stiefel gegen Tölzer Schuhwerk austauschte. Mit den Einsatzkräften vor Ort, etwa der Bergwacht, habe man zusammengearbeitet. „Wir hatten Hubschrauber und haben bei Bergrettungen ausgeholfen.“ Überhaupt: Die Beziehung zur Tölzer Bevölkerung, sagt Menuhin, war außergewöhnlich gut.

Wenn er jetzt ins Oberland zurückkehrt, geht er ab und zu an die Orte zurück, die er von früher kennt. An den Kochelsee etwa. Dort tauchte er als 23-jähriger nach Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Flintkaserne in Bad Tölz hat er besucht.

Die Region habe sich verändert, stellt Menuhin fest. „Die Ortskerne aber sind oft noch so wie damals.“ Obwohl er in Australien geboren wurde, bezeichnet Menuhin die Bahamas als seine Heimat. „Almost home“, wie er sagt, fast wie Heimat. Das will was heißen, schließlich lebte er schon in Kalifornien und New York, in England, der Schweiz und in Frankreich. Dort kam Aaron auf die Welt. Mit dem, erzählt Vater Krov, fliegt er jetzt gemeinsam, im Flugsimulator, er in England, Aaron in Holzkirchen. So erkunden die beiden in virtueller Gemeinsamkeit die Welt von oben. Bis Krov wieder ins Auto steigt und die 1300 Kilometer nach Holzkirchen fährt.

von Andreas Wolkenstein