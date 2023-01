Von der Rechtsanwältin zur Künstlerin: Holzkirchner Malerin im Porträt

Teilen

Ulrike Lang in ihrem Atelier. © THOMAS PLETTENBERG

Die Holzkirchner Malerin Ulrike Lang schafft hintergründige Werke. Ihr aktuellen Bilder befassen sich unter anderem mit dem Matriarchat in ihrer Heimat Südtirol.

Holzkirchen – Eigentlich ist sie Rechtsanwältin, aber die Affinität zur Malerei gewann die Oberhand über den erlernten Beruf. Ulrike Lang wandte ihm den Rücken zu, um sich voll der Kunst zu widmen. Einer Kunst, die etwas zu sagen hat und in der eine Menge historischer, geistiger und gesellschaftskritischer Substanz steckt. „Das musste ich einfach machen, sonst würde ich es bereuen“, bekennt Lang, die seit elf Jahren mit ihrer Familie in Holzkirchen lebt.

Im ladinischen Südtirol geboren, war ihre künstlerische Begabung schnell offenkundig. Bereits während der Schul- und Studienzeit beteiligte sie sich mehrfach an internationalen Kunstausstellungen und war Mitglied der Künstlergruppe CLOUD, die sie vor 25 Jahren mit einem New Yorker Künstler gründete. In diesem Zeitraum hatte sie Ausstellungen etwa in Klagenfurt in Österreich, in Cortina d’Ampezzo und im Museum Ladin Ciastel de Tor (St. Martin in Thurn) in Italien.

Das zentrale künstlerische Interesse Ulrike Langs gilt dem Menschen. Da ist es nur konsequent, wenn das Genre der Porträtmalerei die Basis für die künstlerische Aktivität der 47-Jährigen darstellt. Und so ist es auch konsequent, wenn sie sagt: „Ich wollte nicht Kunst studieren, nur Verzierendes produzieren wollte ich nicht, ich brauche noch was zusätzlich.“ So steckt in ihren Menschenbildern noch mehr als bloße Abbildung. Vergänglichkeit, Verletzlichkeit und weitere Merkmale aus dem tiefen Inneren versucht sie offenzulegen, und es gelingt ihr – mit genauem Hin- und Durchschauen und sensiblem Strich. „Man versucht, was herauszulesen“, sagt sie. Der Bilderzyklus „Tera“ wurde beeinflusst durch die Beschäftigung Langs mit der biblischen und jüdischen Schöpfungsgeschichte. In der Wahl der bildnerischen Mittel orientiert sich die Künstlerin an Anselm Kiefer und greift zu Erde, Kalk, Wasser, Lehm und Pflanzen, die sie auf die Leinwand aufbringt, mit Acrylfarbe versetzt und so neue Landschaften erschafft. Auf diese Weise schafft sie eine neue Realität, belebt tote Materie wieder, die dann ein neues Eigenleben führt.

Im Jahr 2016 gewann die zeitkritische Künstlerin den 1. Preis im DolomitArt Kunstwettbewerb mit dem Tryptichon „Wrum denn!“. Hier beschreibt sie bildgewaltig und mit Anklängen an die Pop-Art die Sprengung des Col di Lana-Gipfels im Ersten Weltkrieg durch die Tiroler, um die Italiener abzuwehren. Mit tausenden von Toten wurde daraus der Col di Sangue (Gipfel des Blutes). „Warum gibt es heute noch all den Krieg und das Leid in der Welt?“, fragt Lang.

Dass ihre Kunst immer philosophisch oder gesellschaftspolitisch fundiert ist, zeigt sie mit ihrer Teilnahme an der internationalen Wanderausstellung „Pictures for the Human Rights“ , bei der Langs Bild den Artikel 26 der Menschenrechtskonvention, „Das Recht auf Bildung“, darstellt. „Ich möchte Geschichten erzählen, etwas, was die Leute nicht wissen, sie neugierig machen“, erzählt die Künstlerin mit Tiefgang.

In ihrer aktuellen Werkserie verarbeitet die 47-Jährige die fantastische und magische ladinische Sagenwelt aus einigen Tälern Südtirols. Es ist für sie eine Auseinandersetzung mit dem Leben oder bestimmter Aspekte dieses früheren Lebens. So herrschte dort früher das Matriarchat, und die Künstlerin fragt sich, was wäre, wenn die Frauen in der heutigen Welt mehr mitmischen würden.

Die Bilder der Holzkirchnerin strahlen neben ihrer starken inneren Kraft eine gestalterische und schöpferische Kraft aus, die bei aller Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit zugleich verzaubert und reichlich Raum zur eigenen Interpretation gibt.

Von Reinhold Schmid

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.