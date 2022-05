Jetzt erst recht: Künstler beleuchten die vielen Facetten der Menschenrechte

Von: Katrin Hager

Teilen

Eine Installation mit Verkehrsschildern auf dem Marktplatz Holzkirchen weist auf das Festival für Menschenrechte hin. © Christian Scholle

Das „Festival für Menschenrechte“ in Holzkirchen steuert auf seinen programmatischen Höhepunkt zu. Am Wochenende (20. bis 22. Mai) beleuchten im Kultur im Oberbräu Musik, Lyrik und Theater die Inhalte der UN-Charta.

Holzkirchen – Von der Würde des Menschen über das Recht auf Sicherheit, auf Asyl, auf Familiengründung, auf Freizeit, Bildung, Wohnung bis hin zu kultureller Teilhabe: Die Menschenrechte werden aktuell in Holzkirchen sichtbar in den Ausstellungen zum „Festival für Menschenrechte“. Am Wochenende, 20./21. /22. Mai, steuert das Festival auf seinen programmatischen Höhepunkt im Kultur im Oberbräu zu: Theater, Musik und mehr setzen sich mit den Menschenrechten und ihren Facetten auseinander.

Am Freitag, 20. Mai, um 18.30 Uhr weiht Bürgermeister Christoph Schmid als Schirmherr den Vorplatz des Kulturhauses bei einem Festakt als „Platz für Menschenrechte“ ein. Darauf weisen künftig Tafeln an der Seitenwand sowie im Boden hin. Um 20 Uhr beginnt im Fools-Theater der „Jetzt erst recht!“-Abend (Eintritt: 14 Euro). Mit dabei sind der Zither-Manä, der seit 40 Jahren an seinem Instrument Genregrenzen einreißt und sich kritische Gedanken macht, gesellschaftskritische Kurzfilme von Horst Orlich, die Münchner Poetry-Slamerin Meike Harms, das musikalische Clownerie-Duo Esel:com sowie Andrea Pancur, bekannt als Stimme von Massel-Tov und ihrem Projekt Alpenklezmer, die mit Boris Ruge an der Gitarre unter dem Titel „Und weil der Mensch ein Mensch ist“ Lieder für Freiheit und Menschlichkeit singt.

Am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr feiert das Ensemble Peripher um Lydia Starkulla mit Sarah Schill, Stefan Weyerer und Urmel Saurle die Uraufführung seines eigenen Stücks „29 – eine Forschungsreise zu den Menschenrechten“ (Karten: 16 Euro). Das Stück beleuchtet Artikel 29 der UN-Menschenrechts-Charta: die „Grundpflicht gegenüber der Gemeinschaft“. 28 Rechte, nur eine Pflicht: Sollte kein Problem sein – oder etwa doch?

Ein musikalisch hintersinniger Frühschoppen und eine Kinderveranstaltung beschließen das Wochenende am Sonntag jeweils um 11 Uhr. Musiker und Komponist Flori Burgmayr sowie die Musikerin und Schauspielerin Maria Hafner präsentieren im Kulturcafé bei Weißwurst oder Kaffee und Kuchen hintersinnige Gedanken zu den Menschenrechten (Eintritt frei, Reservierung erforderlich unter cafe@kultur-im-oberbraeu.de). Zeitgleich nehmen Agnes Kraus und Harry Oriold alias Frau Brausel und Käpt’n Brummel Kinder von drei bis sechs und Erwachsene mit auf eine fantasievolle Reise mit „Die kleinen Weltenbummler“ (Eintritt Kinder: sechs Euro, Erwachsene: acht Euro).

Das gesamte Programm ist auf www.kultur-im-oberbraeu.de zu finden, wo es auch Karten im Vorverkauf gibt – ebenso wie an der Theaterkasse (mittwochs 10 bis 12, donnerstags und freitags 17 bis 19 Uhr, Telefon 0 80 24 / 47 85 05).