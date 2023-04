Von Pferd gestürzt: Reiterin (60) schwer verletzt

Von: Andreas Höger

Aus den Steigbügeln rutschte eine Reiterin am Montag in einer Holzkirchner Reithalle. Als ihr Pferd scheute, stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer (Symbolbild). © Britta Pedersen/dpa

Schwere Verletzungen erlitt eine 60-jährige Reiterin, als sie am Montag (3. April) in einer Holzkirchner Halle von ihrem Pferd gegen eine Holzwand stürzte.

Holzkirchen - Es ging alles sehr schnell: Während einer Übungseinheit am Montag (3. April) in einer Holzkirchner Reithalle stürzte eine 60-jährige Frau so unglücklich von ihrem Pferd, dass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, saß die 60-Jährige, die aus dem Raum Holzkirchen (Landkreis Miesbach) stammt, gegen 13.45 Uhr in einer Reithalle an der Flinspachstraße auf dem Rücken ihres Pferdes. Vermutlich aus einem Missgeschick heraus verlor sie den Halt im Steigbügel, das Pferd unter ihr scheute plötzlich. Die Reiterin verlor das Gleichgewicht, konnte sich nicht mehr im Sattel halten und stürzte vom Pferd. Dabei krachte die 60-Jährige gegen eine Holzwand und verletzte sich schwer.

Der Rettungsdienst versorgte die Reiterin und brachte sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Die Mediziner teilten inzwischen mit, dass die 60-Jährige nicht in Lebensgefahr schwebt.

