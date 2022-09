Von VW umgefahren: Holzkirchner (62) verliert Bewusstsein

Zu einem Unfall in der Münchner Straße wurde die Holzkirchner Polizei am Montag gerufen (Symbolbild).

Unfall vor Parkbucht in Münchner Straße

Von Andreas Höger schließen

Gerade hatte ein Holzkirchner am Montag (26. September) seinen Wagen in der Münchner Straße in einer Parkbucht abgestellt, da erfasste ihn der VW einer 63-jährigen Dietramszellerin. Der Mann stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Holzkirchen - Schlimmere Verletzungen blieben einem 62-jährigen Holzkirchner glücklicherweise erspart, der Unfall am Montagnachmittag (26. September) im Holzkirchner Ortszentrum sah anfangs schlimmer aus als befürchtet. Eine 63-jährige Dietramszellerin, offenbar nicht im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte, übersah den Mann, als sie auf der Münchner Straße vom Oskar-von-Miller-Platz in Richtung Marktplatz fuhr.

Wie die Polizei berichtet, war die 63-Jährige gegen 14.15 Uhr mit ihrem VW auf der Münchner Straße aus nördlicher Richtung in Fahrtrichtung Marktplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 war kurz davor der Holzkirchner aus seinem in der dortigen Parkbucht längs geparkten VW-Bus ausgestiegen. Er schloss gerade die Tür an der Fahrerseite, als er von der VW-Fahrerin übersehen und angefahren wurde.

Das Fahrzeug erfasste den 62-Jährigen, der zu Boden fiel und kurz ohnmächtig wurde. Ein Autofahrer hielt und half dem Verletzten, wieder aufzustehen. Der Helfer brachte den Holzkirchner auf den nebenliegenden Gehsteig. Laut Polizei waren die Verletzungen nicht so schwer, dass eine Fahrt ins Krankenhaus nötig geworden wäre.

Die 63-jährige Dietramszellerin hielt wenige Meter später am rechten Fahrbahnrand an. Sie selbst blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau gesundheitlich wohl gar nicht in der Lage war, am Steuer eines Autos zu sitzen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher Mängel eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 530 Euro.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.