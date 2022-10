Vor Bürgerentscheid in Holzkirchen: Blechschlange soll „wachrütteln“

Quer über die Felder zog sich die Blechlawine mit Fahrzeugen von Groß und Klein. Sie simulierte am Samstag den Trassenverlauf der Umgehungsstraßen, die im Bürgerentscheid zur Abstimmung stehen. © Max Kalup

Das Werben um die Stimmen beim Bürgerentscheid am 20. November geht in Holzkirchen in die heiße Phase. Am Samstag demonstrierten die Gegner den Verlauf der Umgehungsstraßen: mit einer Blechschlange über die Felder.

Holzkirchen – Eine Blechschlange zieht sich von Süden her Richtung Holzkirchen, Auto steht an Auto. Ein ganz normales Bild an einem sonnigen Wochenende – oft zu Lasten vieler Holzkirchner Bürger. Doch die Schlange, die sich am Samstag bildete, war gewollt: Das Aktionsbündnis „Beste Gegend“ hatte zur Demo gegen die Umgehungsstraßen aufgerufen.

Stefan Rank steht am Samstagnachmittag gut gelaunt an der Kapelle St. Sebastian am Ortsrand von Kleinhartpenning und spricht mit den Menschen, die sich dort versammeln. Immer mehr werden es, ihr Auto oder ihren Traktor haben die meisten irgendwo auf den Feldern entlang der geplanten Trassen abgestellt. Auch einige Bobbycars der Jüngsten sind dabei. Bei der Abzweigung von der B 13 südlich von Asberg, nördlich des Abzweigs Richtung Pelletsmühl und Kirchsee, beginnt die Kfz-Schlange, vor dem Bahnübergang bei Thann endet sie. „Eigentlich dürfte in Kleinhartpenning jetzt kein Auto mehr stehen“, sagt Rank und lacht.

Der 53-Jährige ist Vorsitzender des Vereins „Hartpenning muckt auf“. Die „Muckerer“, wie sie genannt werden, sind Teil des Bündnisses „Beste Gegend“, in dem sich mehrere Verbände und Parteien zusammengeschlossen haben, die gegen die Umfahrungen von Holzkirchen sowie Großhartpenning und Kurzenberg sind, die am 20. November beim Bürgerentscheid in der Marktgemeinde zur Abstimmung stehen. Rank leitet die Demonstration der Gegner an diesem Samstagnachmittag, während die Befürworter am Sonntag wieder klassisch mit einem Stand am Markt für die Umgehungen werben wollten.

„Wir machen das mit einem Augenzwinkern“, erklärt Rank. Man wolle wachrütteln, die Uninformierten erreichen. Er wünsche sich, dass auch die Befürworter kämen und sich ein Bild machten, fügt er an.

Dass die Blechschlange eindrücklich veranschaulicht, wie sich das Landschaftsbild durch die Umgehungsstraßen ändern würde, wird jedem Beteiligten schnell klar. Aber ist es auch richtig, für eine politische Kundgebung Autos in die Natur zu stellen? Immerhin kommt es dabei ja auch zu Umweltbelastungen. Man habe die Aktion mit allen Eigentümern abgesprochen, verteidigt sich Rank. Und man halte sich an die Auflagen von Landratsamt und Polizei. Schließlich sei es ein einmaliges Ereignis, für das es eine „spezielle Veranlassung“ gebe.

Organisatoren schätzen Teilnahme auf 600 bis 800 Fahrzeuge

Auf 600 bis 800 Fahrzeuge wird die Blechschlange von den Organisatoren geschätzt. Mit dabei ist auch der VW-Bus von Christian Müller (46) und Vanessa Hülsmann (45). „Die Aktion zeigt gut, wie der Ausbau der Straßen sein wird“, meint Müller. Und Hülsmann ergänzt: „Die Kosten der Straße stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.“

Auf die Kosten des Projekts, die nicht nur monetärer Art sind, weist auch Hias Sappl (84) hin. Er ist mit seiner Familie aus Roggersdorf gekommen. Der Landwirt findet deutliche Worte gegen die Umfahrung. Ein „Saustall“ sei dies, sagt er. Die Trassen führten durch Weideland. Tochter Bernadette El Babsiri (31) hat ihren Pfau Bobojo mitgebracht. „Er stellt die Tiere dar, die durch die Straße gefährdet sind“, erläutert sie. Auch Agnes Bacher (57), Bäuerin aus Kleinhartpenning, bringt auf energische Weise zum Ausdruck, wie sehr Landwirtschaft und Tiere unter den Trassen leiden würden. Sie spricht von „Enteignung“, zwei ihrer Flächen seien davon betroffen. „Da ist viel Emotion drin“, sagt Bacher selbst über sich.

Ruhiger geht es in der Kapelle St. Sebastian zu. Da unterhalten sich Beate Danner (70) und Birgit Burger (66) über das Kircherl, das im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Die beiden sorgen sich um das denkmalgeschützte Gebäude. Vielleicht 50 Meter seien es, die es von der Trasse einer Ortsumfahrung von Großhartpenning und Kurzenberg trennten. Sicher, es solle Lärmschutz geben, sagen sie. Aber der könne mögliche Schäden an der Kapelle nicht verhindern, finden Danner und Burger.

Viele, die an diesem Nachmittag gekommen sind, glauben nicht daran, dass die Umgehungsstraße genutzt wird, eine Verkehrsentlastung bringe sie nicht, die Landschaft sei trotzdem „verschandelt“, so der Tenor bei der Demo. Dennoch: Dass die Holzkirchner in drei Wochen gegen die Umfahrung stimmen werden, ist nicht ausgemacht, glaubt Versammlungsleiter Rank. Es sei deshalb wichtig, dass möglichst viele Bürger an der Abstimmung teilnähmen. Mit der Aktion Blechschlange zeigte er sich zufrieden. Was die Dorfgemeinschaft Kleinhartpenning da aus dem Boden gestampft habe, sei „sensationell“. Sicher einer der Gründe dafür, dass Rank so gut gelaunt ist.

Andreas Wolkenstein