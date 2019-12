Vorfahrt genommen: Im HEP-Kreisel kracht‘s

Kurz schlecht aufgepasst, schon ist es passiert: Weil ein Holzkirchner einer Frau im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hatte, hat’s am Mittwoch vorm HEP in Holzkirchen gekracht.

Holzkirchen– Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Kreisel am HEP in Holzkirchen zu dem Verkehrsunfall.

Eine 55-jährige Holzkirchnerin befuhr mit einem Nissan-Pkw den Kreisverkehr zwischen dem Einkaufszentrum und der Polizei. Vom Oskar-von-Miller Platz kommend wollte ein 81-jähriger Holzkirchner mit seinem BMW ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er allerdings die vorfahrtsberechtigte Nissan-Fahrerin, es kam zum Zusammenstoß.

Der BWM touchierte den Nissan am vorderen rechten Kotflügel. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

