Nächste Woche fallen die Masken: Vorfreude auf lächelnde Gesichter, aber auch Skepsis

Nach dem 2. April, so will es ein Bundesgesetz, sind viele Pandemiebeschränkungen aufgehoben. Fast überall dürfen die Masken fallen. Was die einen begrüßen, sehen andere skeptisch – das zumindest spiegelt eine kleine Umfrage in einem Supermarkt, einem Modegeschäft und einem Gesundheitsstudio.

Holzkirchen – Markus Schmidt hat auf diesen Tag gewartet und seine Entscheidung getroffen. „Ich freue mich, wenn die Masken fallen“, sagt der 44-Jährige, der seit elf Jahren den Bio-Terra-Markt in Holzkirchen betreibt. Er selbst wird keine Maske mehr tragen, seinen 33 Mitarbeitern stellt er es frei. „Ich bin kein Freund davon, auf Anweisungen reagieren zu müssen“, sagt Schmidt. Den Wegfall der Maskenpflicht sieht er als „Stärkung der Eigenverantwortlichkeit“.

Die gut zweijährige Maskenzeit war der Wohlfühl-Atmosphäre im Laden nicht dienlich, findet der Supermarkt-Betreiber. „Es war schwieriger, mit den Kunden zu kommunizieren.“ 300 bis 500 Käufer decken sich im Bio-Terra täglich ein, manche nehmen eine bis zu 50 Kilometer weite Anfahrt in Kauf. „Je länger die Maskenzeit dauerte, desto schlechter wurde die Laune der Kunden“, hat Schmidt festgestellt. Er geht davon aus, dass sich das ab Montag bessert.

Wer weiter eine Maske trägt, „wird nicht blöd angeschaut“

Zur Eigenverantwortlichkeit gehöre aber auch, das betont der 44-Jährige, sich bewusst für das Tragen einer Maske zu entscheiden. „Deswegen wird bei uns niemand blöd angeschaut.“ Er habe schon Kunden beobachtet, die zwei Masken übereinander und Handschuhe trugen. „Das ist völlig in Ordnung. Jeder ist so, wie er ist – ich respektiere das.“ Am Hygiene-Zusatzaufwand im Markt will Schmidt vorläufig nichts ändern; weiter werden Einkaufswägen desinfiziert, die Handspender bleiben. Nach wie vor wacht zudem eine Ampel am Eingang: Befinden sich mehr als 150 Kunden gleichzeitig im Geschäft, springt die Ampel auf Rot.

Das Lächeln der Kunden, auch Simone Kropp hat es in ihrer Modeboutique am Oskar-von-Miller-Platz vermisst. „Es wird ein Vergnügen sein, wieder in nette Gesichter zu sehen“, ist sich Kropp sicher. Der Wegfall der Maskenpflicht sei hoffentlich ein Zeichen dafür, „dass wieder Normalität in unser Leben einkehrt“. Ob sie und ihre drei Mitarbeiter die Maske weitertragen, lässt sie offen. „Angesichts der hohen Inzidenzen habe ich auch gemischte Gefühle“, gesteht die Unternehmerin, „denn wenn ich krank werde, muss ich zusperren.“ Ob selbst mit Maske oder ohne, „da muss ich schauen, wie ich mich wohler fühle.“

„MediFit“ fürchtet Personal-Ausfälle und besteht weiter auf Masken

Weniger wohl fühlt sich Dominik Richter angesichts der künftigen Maskenfreiheit. „Wir sehen das eher skeptisch“, sagt der Prokurist des Holzkirchner Gesundheitsdienstleisters „MediFit“, der auch eine Zweigstelle in Hausham betreibt. Bis auf Weiteres halte man, über das Hausrecht, an den Maskenregeln und 3G im Fitnessbereich fest.

„Wir tragen Verantwortung für 60 Mitarbeiter“, betont Richter. Durch regelmäßige Tests der Belegschaft gewährleiste man, dass diese nicht ansteckend seien. „Aber von den Patienten – von denen wissen wir das nicht.“ Wenn diese ihre Therapeuten anstecken, könne es schnell zu personellen Engpässen kommen. Die Folge seien noch längere Wartelisten für Termine. „Davon hat niemand etwas“, sagt Richter.

Deswegen besteht „MediFit“ ab nächster Woche weiter auf Masken bei medizinischen Anwendungen sowie auf 3G im Trainingsbereich (ohne Maske nur an Geräten). „Mal schauen, wie unsere Patienten und Kunden reagieren“, sagt Richter. Bisher habe er den Eindruck gewonnen, dass es die Patienten begrüßten, „wenn wir beim Schutz vor Corona eher strenger als lockerer waren“.