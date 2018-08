Vorschlag: Infotafeln sollen an richtigen Seitenabstand beim Überholen erinnern

Ein Vorschlag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Digitale Verkehrstafeln sollen in Holzkirchen künftig Autofahrer an richtigen Abstand beim Überholen von Radlern erinnern.

Holzkirchen – Kommen sich Autofahrer und Radfahrer auf der Straße zu nahe, wird’s oft gefährlich, wenn nicht gar lebensgefährlich. Ein Szenario, das sich aber leicht vermeiden lässt. Wenn, ja wenn, Autofahrer beim Überholen etwa den gesetzlich vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 1,50 Meter einhalten (bis zu einer Geschwindigkeit von 90 km/h). Das, seufzt Hartmut Romanski, geschehe jedoch viel zu selten. Der Fahrradbeauftragter der Marktgemeinde sagt: „Das ist ein ganz starkes und flächendeckendes Problem im Straßenverkehr.“

Gemeinsam mit Georg Smolka, Präsident des RSLC Holzkirchen, wagt Romanski nun einen Vorstoß, um derartige brenzlige Situationen im Gemeindegebiet vorbeugend zu entschärfen. Ihre Idee: Vekehrsinformationstafeln an den Ortseingängen, die Autofahrern den korrekten Seitenabstand freundlich, aber bestimmend in Erinnerung rufen. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, bemüht Romanski eine alte Weisheit, in der Hoffnung, dass sie sich erfüllt. Sein Wunsch: Überholen mit Sinn und Abstand.

Freilich sind Radfahrer nicht speziell in Holzkirchen gefährdet. Die Problematik gebe es vielerorts. Bloß ächzt die Marktgemeinde bekanntlich unter viel Verkehr. „Und jeder hat’s eilig“, sagt Romanski und meint damit die Autofahrer. Laut dem Fahrradbeauftragten sind indes nicht unbedingt engere Straßen die neuralgischen Punkte, wie man vielleicht zunächst denken würde. „Da ist es so schmal, dass das Überholen bei Gegenverkehr gar nicht möglich ist“, erklärt er. Kritisch werde es vor allem in breiteren Straßen, „wenn die Autos schnell fahren können. Da gönnt man dem Radler den Sicherheitsabstand nicht“.

+ Bündnis für den richtigen Abstand: Georg Smolka (l.) und Hartmut Romanski.

Das Nichteinhalten ist aus Sicht der beiden Radel-Experten dabei sowohl Bestandteil als auch Katalysator einer Kettenreaktion der Unsicherheit. Um den vorgeschriebenen Abstand zu den Radfahrern einhalten zu können, müssten die Autofahrer auf die Gegenfahrbahn ausweichen. „Aber keiner möchte in den Gegenverkehr fahren“, sagt Smolka. Ergo werde der Abstand zu den Radlern verringert. Weil die dieses Risiko nicht eingehen wollen, erklärt Smolka, weichen sie nicht selten auf den Gehweg aus – wo sie mit Fußgängern und Kinderwagen um den Platz konkurrieren. Ein Teufelskreis, den die Anzeigetafeln aufweichen sollen. „Es wäre für die Radfahrer sicherer und vielleicht mindert sich so ihre Angst und sie müssen nicht mehr den Gehweg befahren“, sagt Romanski. Eine Win-Win-Situation, die ihren Anfang mit den Schildern am Straßenrand nehmen soll.

+ Das Vorbild: Verkehrsinformationstafel steht im niedersächsischen Hameln. Die Info-Tafeln hat Smolka im niedersächsischen Hameln entdeckt. Sie sind mit einer digitalen Anzeige ausgestattet, die sich beliebig beschriften lässt. Die Seitenabstand-Einblendung sei eine von täglich mehrmals wechselnden, erklärte der Pressesprecher der Stadtverwaltung in Hameln auf Anfrage.

„Diese Lösung gefällt uns am besten“, sagt Smolka. Die Schilder, fügt Romanski an, seien aber nur begleitend zu sehen im Streben nach mehr Sicherheit für Radfahrer im Holzkirchner Verkehr. Der nächste Schritt wären weitere Radstreifen oder Radschutzstreifen. Sowohl Smolka als auch Romanski sind sich des Timings ihres Vorstoßes durchaus bewusst. Die Marktgemeinde bewirbt sich um das Prädikat „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“. „Doch einfach E-Bikes aufzustellen, damit ist es nicht getan“, meint Smolka. Die Gelegenheit wollen beide also beim Schopf packen. Der Fahrradbeauftragte Romanski will den Abstands-Vorschlag daher direkt auf die Tagesordnung packen, wenn der Runde Tisch Rad das nächste Mal tagt. Von dort aus soll er den Weg in den Verkehrsausschuss finden – und so an die Ortseingänge.

fp