VW prallt gegen BMW: Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Großhartpenning

Die Holzkirchner Polizei war am Samstag bei einem Unfall in Großhartpenning gefordert (Symbolbild).

Unfall am Samstag auf der B 13

Vier Verletzte und 12 500 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag (10. Juni) in Großhartpenning. Ein VW-Fahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Großhartpenning - Eine Unachtsamkeit? Ein Fahrfehler? Aus noch unbekannten Gründen geriet der Fahrer eines VW, ein 75-Jähriger aus Alsfeld (Hessen), am Samstag (10. Juni) auf der B 13 in Großhartpenning auf die Gegenfahrbahn und prallte in den BMW eines 62-jährige Fischbachauers. Wie die Polizei mitteilt, erlitten die beiden Fahrer sowie zwei weitere Insassen im VW leichte Verletzungen.

Der 75-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr in Richtung Norden, als er auf Höhe des Neuwirts, in einer leichten Rechtskurve, die Kontrolle über den VW verlor und nach links driftete. Der Fischbachauer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Zwei Insassen des VW, ein 32-Jähriger und eine 30-Jährige aus Lenggries, wurden vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12 500 Euro. Die Feuerwehr Hartpenning war mit 18 Aktiven im Einsatz, aufgrund ausgelaufenen Öls war auch die Straßenmeisterei vor Ort. Gegen den 75-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

