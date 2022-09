Waakirchnerin (85) verklagt Marktgemeinde wegen Sturz über Pflastersteine

Knapp 5000 Euro gefordert

Von Christian Masengarb schließen

Eine Waakirchnerin (85) hat die Marktgemeinde Holzkirchen wegen einem Sturz auf Schmerzensgeld verklagt. Der Prozess hätte auch für sie teuer werden können.

Holzkirchen/Waakirchen – Eine 85-jährige Waakirchnerin hat die Marktgemeinde Holzkirchen verklagt, weil sie im November 2019 am Marktplatz an einer Baustelle über einen Stapel Kopfsteinpflaster gestürzt war und sich die Hand gebrochen hatte. Die Gemeinde habe ihre Kontrollpflicht verletzt, meinte sie, und forderte knapp 5000 Euro an Schmerzensgeld und Arztkosten. Auf Anraten der Richterin und ihres Anwalts gab sie sich in der Sitzung vor dem Landgericht München II zähneknirschend mit 2000 Euro zufrieden.

Die Frau war laut eigener Darstellung an einem Mittwoch im Jahr 2019 vom Markt zu ihrem Arzt unterwegs. Weil an der Baustelle Kabel lagen, ging sie einen Umweg und stürzte über die Steine. Ihre Aussage belegte die rüstige Rentnerin („Ich bin kein Greis, brauche keine Brille und keinen Stock.“) mit Bildern und vier genannten Zeugen, die allerdings erst zur nächsten Verhandlung geladen worden wären. Wegen des erlittenen Handbruches musste sie stationär im Krankenhaus behandelt werden und habe noch heute Schmerzen.

Mit dem letzten Punkt ihrer Aussage begannen die Schwierigkeiten der Richterin. Den Vorfall glaube sie der 85-Jährigen: „Warum sollten Sie uns belügen?“ Schmerzen einfach anzugeben, reiche aber nicht. Sie brauche ein ärztliches Gutachten und das koste alleine gut 2000 Euro. Da die Waakirchnerin keine Rechtsschutzversicherung besitzt, laufe sie Gefahr, mehr für den Prozess auszugeben, als sie gewinnen könne: „Wenn Sie verlieren und gehen über zwei Instanzen, zahlen Sie 10 000 Euro.“

Hinzu komme: Selbst wenn der Unfall sich genauso zugetragen hat, wie von der Klägerin angegeben, entstehe daraus nicht zwangsläufig eine Pflichtverletzung der Marktgemeinde. Diese müsse zwar öffentliche Flächen auf Sicherheit prüfen, habe aber nicht genügend Mitarbeiter, um ständig überall alle Gefahren auszuschließen. „Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen müssen Sie die Augen immer am Boden haben und aufpassen, wo Sie hinlaufen.“ Wie Gerichte in diesen Fällen entscheiden, sei kaum vorhersagbar.

Eine Teilschuld bleibe aber sicher bei der Waakirchnerin, erklärte die Richterin. Dadurch bekomme sie selbst im Erfolgsfall nur einen Teil der geforderten 5000 Euro. Weil Risiko und Nutzen in keinem Verhältnis stünden, regte die Richterin einen Vergleich an: „Vorschlag zur Güte: 2000 Euro für alles, und damit ist Schluss.“

Die Waakirchnerin reagierte mit Unverständnis. In einem längeren hitzigen Gespräch riet ihr Anwalt ihr jedoch, den Vergleich anzunehmen. Das tat sie schließlich auch – unter Protest. „Ich bin sehr traurig“, sagte die 85-Jährige. „Aber ich hab’ das Geld net, dass ich weiterstreite, und ich will mich auch nicht streiten.“

Ob die Waakirchnerin nun Geld bekommt, ist dennoch nicht endgültig geklärt. Ihr Anwalt und die Vertreterin der Marktgemeinde-Versicherung haben sich jeweils Bedenkzeit erbeten. Während der Anwalt der 85-Jährigen vor allem die Verteilung der Prozesskosten durchrechnen will – die Frau muss nach derzeitigem Stand knapp zwei Drittel tragen –, schien die Versicherungsanwältin unsicher, ob das Unternehmen die Kosten übernimmt.