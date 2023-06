Wachsende Umsätze mit fairen Produkten: 30 Jahre Weltladen in Holzkirchen

Von: Andreas Höger

Teilen

Engagierte Ehrenamtliche: Ein fester Mitarbeiter-Stamm übernimmt regelmäßig Ladendienste. Unser Bild zeigt (v.l.) Elke Lenzer, Rudolf Hogger (Vorsitzender), Daniela Markl (Kassiererin), Daniela Kiderlen (Schriftführerin), Monika Petzenhammer, Inge Pflügel (Zweite Vorsitzende), Jutta Bremer und Rainer Marquardt. © Weltladen

Mit einem Sommerfest am 1. Juli feiert der Weltladen Holzkirchen sein 30-jähriges Bestehen. Mit fairen Produkten aus den Ländern der Südens erwirtschaftet der Trägerverein stabile, zuletzt sogar steigende Umsätze.

Holzkirchen – Der Umzug vor acht Jahren erwies sich als goldrichtig. Von einem kleinräumigen Laden an der Marienstraße wechselte der Weltladen Holzkirchen in die erste Reihe, an den „Hochgehweg“ in der Münchner Straße. „Dort haben wir schön Platz, und es schaut auch Laufkundschaft vorbei“, sagt Rudolf Hogger, Vorsitzender des Eine-Welt-Vereins, der den Laden betreibt.

30 Jahre nach Verkaufsstart in Holzkirchen kann der Laden mit seinem fair gehandelten Gemischtwaren-Angebot auf einen stabilen Marktanteil bauen. Die Umsätze steigen sogar. Grund genug, den „runden Geburtstag“ am Samstag, 1. Juli, mit einem fröhlichen Sommerfest zu feiern.

Die Idee, durch fairen Handel einen Beitrag für ein besseres Leben kleiner Produzenten in den Ländern des Südens zu leisten, entstand Anfang der 90er Jahre. Im Januar 1993 gründeten zwölf Gleichgesinnte den Trägerverein und mieteten das erste Ladenlokal – übrigens auch in der Münchner Straße, damals allerdings in einem Hinterhof. Ein erster Umsatzschub folgte 2001, als an der Marienpassage ein Standort im Ortskern gefunden wurde. Auch dank der Filiale, die 1998 in Otterfing eröffnet worden war, stieg der Jahresumsatz auf 70 000 Mark.

Mittlerweile ist der Eine-Welt-Laden in neue Umlaufbahnen vorgestoßen. Laut Hogger pendelten sich die Umsätze zuletzt auf jährlich rund 170 000 Euro ein. „Während der Pandemie ging es deutlich nach oben“, sagt der Vorsitzende. Derzeit spüre man zwar auch die Inflations-Zurückhaltung mancher Kunden, doch mit fünf- bis zehnprozentigen Zuwächsen rechne man auch weiterhin.

Verkaufsschlager sind nach wie vor Schokolade und Kaffee, etwa 40 Prozent des Sortiments sind Lebensmittel. Hergestellt werden die Produkte von kleinen Kooperativen in Südamerika, Afrika und Asien, die dank fairer Preise ein unabhängigeres Leben führen können.

Das gilt auch für die Produzenten der Geschenk- und Dekoartikel sowie der Haushaltswaren. Gut verkauften sich zuletzt etwa Kokosfasermatten aus Sri Lanka. „Mehrere 100 Frauen im armen Süden des Landes stellen die Matten in Heimarbeit her“, berichtet Inge Pflügel, Zweite Vorsitzende des Weltladen-Teams. „Die Mattenproduktion hat das Einkommen der Familien enorm verbessert.“ Um die Qualität des Sortiments weiter zu stärken, kann sich Hogger vorstellen, mehr fair produzierte und gehandelte Textilien anzubieten. Er will vorschlagen, dafür im Laden mehr Platz zur Verfügung zu stellen.

Der Trägerverein zählt rund 100 Mitglieder, von denen etwa 40 regelmäßig ehrenamtliche Ladendienste übernehmen. „Neue Mitarbeiter sind immer willkommen“, betont Pflügel. Erste Eindrücke können Interessierte gleich beim 30-Jahre-Sommerfest gewinnen.

Das Sommerfest zum 30-jährigen Bestehen am Samstag 1. Juli, von 10.30 bis 13 Uhr vor dem Laden in der Münchner Straße 16. Es gibt Probierstände und Rabattaktionen. Für Unterhaltung sorgen der Rosenheimer Clown und Hochstelzen-Artist Emmeran Heringer sowie Sebastian Rauscher mit der Handpan.

Mehr zum Thema finden Sie hier.