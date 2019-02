Waldwissen für Frischlinge: AELF startet Veranstaltungsreihe für Neuwaldbesitzer

Das AELF bietet speziell für Neuwaldbesitzer eine neue Veranstaltungsreihe, um alles rund um den Wald zu thematisieren. Forstamtsleiter Christian Webert erklärt im Interview die Ziele.

Landkreis – Neuen Waldbesitzern und waldbaulichen Einsteigern einen Überblick in die Themen rund um Wald- und Forstwirtschaft geben: Das ist das Ziel von Christian Webert (44), Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen, und seinen Kollegen. Die neue Veranstaltungsreihe „Waldwissen kompakt – Grundlagen für Waldbesitzer“ startet am morgigen Mittwoch unter dem Motto „Der Wald ist mehr als die Summer von Bäumen“. Im Interview erzählt Webert mehr zu den Zielen der Veranstaltungsreihe.

Herr Webert, die Veranstaltungsreihe richtet sich speziell an Neuwaldbesitzer. Warum?

Einer unserer Schwerpunkte als Forstamt ist es, immer wieder Fortbildungen für Waldbesitzer anzubieten. Durch Erbschaften, aber auch durch Käufe, gibt es immer wieder einige Besitzerwechsel. Der Wald gelangt nach und nach in eine neue Generation. Viele von den neuen Besitzern haben aber nicht den klassischen land- oder forstwirtschaftlichen Hintergrund. Wir wollen die erreichen, die – einfach gesagt – nicht als Kind schon mit dem Großvater und der Motorsäge im Wald unterwegs waren.

Kann sich denn jeder so einfach einen Wald kaufen?

Grundsätzlich schon. Wald ist momentan sogar ein sehr gefragtes Objekt als Wert- und Geldanlage. Manche wollen auch nur ein eigenes Stück Natur besitzen.

Und die gilt es nun Ihrerseits über alles rund um den Wald zu informieren?

Ja. Beim ersten Termin geben mein Kollege und ich einen Einblick, wollen aber auch die Rückmeldung der Teilnehmer. Mit Kärtchen wollen wir abfragen, was die Themen sind, die die Neuwaldbesitzer beschäftigen. Die Folgetermine werden dann unsere Revierleiter übernehmen. Zudem präsentieren sich auch Mitarbeiter aus den Waldbesitzervereinigungen Holzkirchen und Wolfratshausen.

Mit welchem Ziel?

Die neuen Waldbesitzer sollen die Menschen kennenlernen, mit denen sie es zu tun haben. Ganz wichtig ist uns bei jedem einzelnen Termin auch, dass der Abend offen gestaltet wird und genügend Zeit für Fragen und Diskussionen bleibt.

Welche Themen sprechen Sie während der Vortragsreihe an?

Unter anderem geht es um Waldpflege, Baumarten und forstliche Schädlinge. Wir behandeln aber auch die Gesetze, die Waldbesitzer kennen sollten und welche finanzielle Unterstützung es gibt. Außerdem wird der Klimawandel, der damit verbundene Waldumbau und wie wir darauf reagieren können, thematisiert. Auch die Biologie von Wildtieren und das Bäumefällen stehen auf dem Plan. Zum Abschluss sprechen wir noch über den Naturschutz im Wald. Im Allgemeinen wird es ein Rundumschlag, der speziell auf die „Wald-Frischlinge“ abgestimmt ist.

Am Ende erhalten die Teilnehmer, die an mindestens fünf der sieben Vorträge dabei waren, eine Urkunde. Entspricht das einer Qualifikation?

Nein. Die Urkunde gibt es einfach, um dem Ganzen einen gewissen Rahmen zu geben, aber das ist nicht mit einer Qualifikation gleichzustellen. Für uns ist das neue Angebot auch ein Experiment. Aber nachdem wir schon fast 30 Anmeldungen haben, obwohl die gar nicht zwingend nötig ist, glaube ich, dass die Veranstaltungsreihe ganz gut ankommt.

Zur Veranstaltungsreihe

Beginn ist am morgigen Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch spontan Entschlossene sind willkommen. Ansonsten Voranmeldung unter philipp.maldoner@aelf-hk.bayern.de oder 0 80 24 / 4 60 39 92 15. Die Teilnehmer treffen sich in der Mensa des Grünen Zentrums Holzkirchen (Rudolf-Diesel-Ring 1a). Folgetermine sind geplant am 27. Februar, 13., 20. und 27. März sowie am 3. und 10. April.

