Über 40 Jahre Polizist: Inspektionsleiter (62) geht in Ruhestand und begrüßt Nachfolger

Von: Andreas Höger

Stabwechsel in der Holzkirchner Dienststelle: Inspektionsleiter Johann Brandhuber (r.) geht in Ruhestand und begrüßte seinen Nachfolger Christian Gollwitzer. © tp

Über 43 Jahre lang trug Johann Brandhuber die Uniform der bayerischen Polizei, am Montag zum letzten Mal. Der Leiter der Holzkirchner Dienststelle verabschiedete sich in den Ruhestand und begrüßte seinen Nachfolger: Christian Gollwitzer (47) kommt aus Wasserburg nach Holzkirchen.

Holzkirchen – Grün oder blau? Johann Brandhuber (62) muss nicht lange nachdenken. „Blau gefällt mir besser.“ Der Farbwechsel bei den bayerischen Polizei-Uniformen war ganz nach dem Geschmack des Lenggriesers. „Blau ist die europäische Polizeifarbe.“

Die Einführung der neuen Dienstkleidung fiel zeitlich fast zusammen mit dem Beginn seines letztes Postens, dem Karrierehöhepunkt: 2016 übernahm Brandhuber die Leitung der Polizeiinspektion (PI) Holzkirchen. Zuvor war er über 30 Jahre Polizist in Geretsried gewesen. Die Tür zur Beförderung hatte der erste G 7-Gipfel 2015 in Elmau geöffnet, für den Brandhuber 18 Monate lang abgeordnet war. „Polizist zu sein war und ist mein Traumjob“, sagte der 62-Jährige gestern wenige Stunden vor der Pensionierung. „Ich brenne für diesen Beruf.“

Die Karriere klang im letzten Dienstjahr mit einem Vorlauf aus. Um Überstunden abzubauen, blieb Brandhuber drei Monate zuhause; als Interimschef übernahm von April bis Ende Juni der aus Rosenheim abgeordnete Robert Maurer (wir berichteten). Den letzten Monat ließ sich Brandhuber aber nicht nehmen, um Abschied zu nehmen von seinem Traumberuf.

Gestern übergab der Erste Polizeihauptkommissar an seinen Nachfolger Christian Gollwitzer, der zuletzt zwei Jahre als stellvertretender Leiter der PI Wasserburg eingesetzt war. Zuvor hatte er als Einsatzleiter in München viele Erfahrungen gesammelt. Gollwitzer lebt im Landkreis Ebersberg. „Er kann mit großen Lagen umgehen“, sagt sein Vorgänger. „Für mich gut zu wissen, dass es mit ihm hier weitergeht.“

Brandhubers spektakulärste Aufgabe in Holzkirchen war im März 2017 der Amok-Alarm an Gymnasium und FOS, der sich letztlich als Fehlalarm infolge eines technischen Defekts entpuppte. „Wir mussten auf die Schnelle einen Großeinsatz hochfahren mit vielen Einsatzkräften und einem Spezialeinsatzkommando.“ Dass alles sei gut gelaufen, mit Ausnahme der Funkkommunikation. Alle Blaulichtorganisationen und die Polizei funkten damals über nur einen Mast, was das Netz nicht verkraftete. „Das ist uns auf die Füße gefallen und wird derzeit nachgebessert.“

Brandhuber empfiehlt Einführung einer Sicherheitswacht

„Mehr als sinnvoll“ wäre nach Einschätzung des scheidenden Inspektionsleiters die Einführung einer Sicherheitswacht in Holzkirchen. Sie könnte der Polizei bei der Bestreifung von Bahnhof, Herdergarten, Krankenhauspark oder dem McDonald’s-Umfeld eine wichtige Hilfe sein. „Das sind im Grunde wandlende Notruf-Säulen“, sagt Brandhuber, „und sie haben die Zeit, sich um Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen.“ Die Polizei prüfe die Tauglichkeit von Bewerbern und übernehme die Ausbildung. Voraussetzung ist ein entsprechender Beschluss des Marktgemeinderats.

Geprägt waren die Holzkirchner Jahre besonders von der Corona-Pandemie. „Wir mussten die Vorgaben intensiv überwachen und haben das ernst genommen.“ Dass es einen Trend zu mehr Individualismus und Egoismus gebe, sei schon vorher spürbar gewesen, sagt Brandhuber: „Corona hat es aber sichtbarer gemacht.“

Als Polizist habe er immer darauf geachtet, alle Menschen fair zu behandeln. Das mache auch den Reiz dieses Berufs aus: „Man kann mithelfen, dass unsere Gesellschaft funktioniert.“ Trotz der vielen Einsätze habe er zwar die Dienstwaffe manchmal ziehen, aber nie abfeuern müssen.

Brandhuber will sich weiter in der Gewerkschaft der Polizei engagieren. Wichtig ist ihm, dass auch ländliche Dienstellen ausreichend Personal zugewiesen bekommen. Die PI Holzkirchen beschäftigt etwa 30 Mitarbeiter. „Aber es dürfte schwierig werden, überall die Dienststellen zu halten.“

Gesund und fit trete er seinen Ruhestand an, sagt der Vater von drei Kindern und Großvater von zwei Enkeln. „Das empfinde ich als Gnade.“ Langeweile fürchtet er nicht. „Meine Frau weiß ganz gut, wie sie mich beschäftigen kann“, lacht er. Er kann sich sogar vorstellen, irgendwann einen kleinen Teilzeit-Job zu übernehmen. „Vielleicht als Wirt? Mal schauen.“ Und der 62-Jährige hat sich vorgenommen, ein altes Hobby neu zu beleben: „Ich will wieder auf die Jagd gehen.“

