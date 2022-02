Wechselgeld-Trick: Dieb fingert große Scheine aus Geldbeutel eines 73-Jährigen

Von: Andreas Höger

Mit dem Geldwechseltrick ist ein Senior auf dem Holzkirchner Marktplatz um einen dreistelligen Bargeldbetrag erleichtert worden. © Patrick Pleul/dpa

Mit geübtem Griff angelte sich ein Dieb am Dienstag (1. Februar) mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie eines Holzkirchners (73). Der Unbekannte hatte den 73-Jährigen auf dem Marktplatz angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Holzkirchen.

Holzkirchen - Der Trick erfordert eine gute Portion Unverfrorenheit und geschickte Hände: Einem unbekannten Mann gelang es am Dienstag (1. Februar), auf dem Holzkirchner Marktplatz einem 73-jährigen Holzkirchner mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel zu fischen - und das zunächst sogar unbemerkt. Die Holzkirchner Polizei vermutet, dass er nicht das einzige Opfer des Taschendiebs war.

Wie die Polizei mitteilt, ging der Täter am späten Nachmittag gegen 17 Uhr gezielt auf den Holzkirchner zu und sprach ihn an. Der Unbekannte bat darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Rentner war hilfsbereit und öffnete seine Geldbörse, um nach Wechselgeld zu suchen. Wie er später zu Protokoll gab, bemerkte er keinen Körperkontakt oder sonstige Ablenkungsmanöver des Unbekannten.

Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst später

Erst bei einem späteren Einkauf, einige Zeit nach dem Vorfall, stellte der 73-Jährige an der Kasse des Geschäfts fest, dass ihm ein niedriger dreistelliger Betrag in Scheinen in der Geldbörse fehlte.

Der unbekannte Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, südländischer Typ. Der Mann sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einem Hut und einem dunklen Mantel. Als er den Holzkirchner ansprach, trug er Maske, was hier zur Tarnung hilfreich war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass am Dienstag möglicherweise mehrere Personen von dem unbekannten Mann mit demselben Geldwechsel-Trick im Bereich des Holzkirchner Ortskerns angesprochen wurden. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden (Telefon 08024/9074-0).

Der gleiche Täter wie schon im November?

Die Polizei bittet Opfer von Taschendiebstählen, den Diebstahl immer unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen, damit zeitnah entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Auffällig ist, dass erst am 12. November 2021 ein ganz ähnlicher Fall von Wechselgeld-Betrug in Holzkirchen angezeigt worden war. Damals entkam der Täter mit einem vierstelligen Geldbetrag, da das Opfer kurz davon Bargeld angehoben hatte. Die Beschreibungen des Täters damals und des Täters vom Dienstag deuten darauf hin, dass es sich um den gleichen Dieb gehandelt haben könnte.